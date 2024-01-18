Умєров скасував візит до Франції з міркувань безпеки [ Редагувати ]
Міністр оборони України Рустем Умєров скасував візит до Франції з міркувань безпеки. Там має відбутися запуск артилерійської коаліції для допомоги Україні.
Як зазначає видання, скасування візиту підтвердило Міністерства збройних сил Франції. Але Умєров в режимі відеоконференції разом з французьким міністром оборони Себастьяном Лекорню візьме участь у запуску коаліції з артилерії.
Коаліцію очолюють Франція та США. Вона діє в рамках Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Як зазначали у Франції, коаліція повинна об'єднати зусилля, щоб допомогти Україні у короткостроковій і довгостроковій перспективі.
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