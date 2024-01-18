ЗСУ працюють над розширенням плацдарму на лівобережжі Херсонської області - Гуменюк [ Редагувати ]
Українські військові намагаються розширити плацдарм на лівому березі Херсонської області. Цьому сприяє потужна бойова робота захисників та погодні умови.
Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Ми можемо констатувати, що ворог не припиняє штурм на лівому березі наших позицій, намагаючись вибити нас з того плацдарму, де вдалося закріпитися. За минулу добу нарахували шість таких штурмів, але всі вони були безуспішними для ворога", - сказала вона.
Гуменюк підтвердила, що ЗСУ працюють над розширенням плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області. За її словами, цьому сприяють переваги погоди.
"Ми продовжуємо працювати над розширенням плацдарму, ця робота дуже важка. В часі вона може здатися дещо уповільненою, але вона (робота, - ред.) відбувається у надзвичайно важких бойових умовах. Тому кожен метр - це суттєве досягнення", - заявила речниця.
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