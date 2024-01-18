Кулеба назвав дві найголовніші потреби України у війні [ Редагувати ]
Україна зараз має дві нагальні потреби у війні. Йдеться про засоби для протиповітряної оборони та використання заморожених російських активів.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Давосі.
Як зазначив міністр, для посилення протиповітряної оборони потрібно літаки, ракети, перехоплювачі та радіоелектронні засоби. Кулеба додав, що Україна матиме сильніші позиції, якщо зможе захистити своє небо та викинути з нього Росію.
Також глава МЗС наполягає на підтримці України для побудови кращої співпраці між оборонними галузями, щоб забезпечити стабільність постачань.
Стосовно заморожених російських активів Кулеба сказав, що РФ повинна заплатити збитки Україні, які були завдані війною. Він не погоджується з аргументами про правові обмеження, які нібито перешкоджають використанню активів Москви.
Міністр заявив, що замороженими активами лише у трьох країнах - Великобританії, Люксембурзі та Швейцарії - можна профінансувати ремонт усієї пошкодженої інфраструктури в Україні, зокрема аеропорти, мости і дороги.
За словами Кулеби, якщо взяти 180 млрд євро російських активів, заморожених у системі Euroclear у Бельгії, це дозволить профінансувати відновлення та ремонт лікарень і шкіл.
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