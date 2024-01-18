Впродовж останньої доби, 17 січня, українські військові знищили 57 одиниць військової техніки противника на Таврійському напрямку. Ця інформація повідомляється у Facebook об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

завдав 41 авіаційний удар;

провів 38 бойових зіткнень;

здійснив 924 артобстріли.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив:

Противник знову почав активно застосовувати бронетехніку для підтримки та десантування піхоти. За три дні ворог втратив 41 бронемашину, серед них 17 танків.

Авдіївський напрямок

Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 10 атак.

Шахтарський напрямок

ЗСУ відбили атаку противника північніше Новодонецького Донецької області.

Запорізький напрямок

Ворог наступальних дій не вів.

Досягнення наших воїнів

Наші військові ліквідували 385 терористів та знизили 57 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

4 танки;

12 ББМ;

6 артсистем;

14 БпЛА;

13 автомобілів;

8 одиниць спецтехніки.

"Сили оборони України знищили 3 склади боєприпасів та 2 інших важливих об’єкти противника", - додає пресслужба.

Нагадаємо, що українські військові намагаються розширити плацдарм на лівому березі Херсонської області. Цьому сприяє потужна бойова робота захисників та погодні умови.