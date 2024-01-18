В Україні маштабна повітряна тривога: що відомо [ Редагувати ]
У четвер, 18 січня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Про це свідчить мапа повітряних тривог.
Мешканців країни просять пройти в укриття задля власної безпеки.
Моніторингові групи повідомляють про зліт МіГ-31К ВПС рф з Моздока. Наразі відбувається "патрулювання".
МіГ-31К - носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.
Раніше ми писали про те, що окупанти вдарили по ТЕС у прифронтовому районі.
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