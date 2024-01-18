Румунські фермери заблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною [ Редагувати ]
У четвер вранці, 18 січня, румунські фермери заблокували пункт пропуску "Халмеу-Дякове" на кордоні з Україною. Про це повідомляє Державна митна служба України в Telegram.
Румунська сторона поінформувала, що перед міжнародним пунктом пропуску "Халмеу-Дякове" фермери перекрили рух вантажівок. Кордон заблокували великою сільськогосподарською технікою.
Рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено, щоб не допустити блокування проїзду легкових авто. Терміни блокування - поки невідомі.
Як зазначає митна служба, на виїзд з України очікують близько 10 вантажівок, а в єЧерзі - 607 транспортних засобів. За минулу добу з України виїхало 138 транспортних засобів, в'їхало - 105.
Нагадаємо, часткова блокада українського кордону - тепер і з боку Румунії. Четвертий день фермери перешкоджають руху вантажівок в напрямку пункту пропуску Сірет - Порубне.
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