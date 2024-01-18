У четвер, 18 січня, житловий будинок обвалився у турецькому Стамбулі. За даними повідомлень, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє CNN Turk.

Обвал стався у робітничому районі Умраніє під час будівництва метро. Повідомляється, що спочатку стався обвал ґрунту на дорозі біля будівлі. На місце інциденту направили бригади спецслужб.

Через обвал на триповерховому будинку також помітили тріщини. Було прийнято рішення евакуювати мешканців.

Через півгодини після евакуації будівля, яка мала тріщини, не витримала і обвалилася.

Влада Стамбула зазначає, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, оскільки у будинку нікого не було.

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