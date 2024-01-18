У найближчі тижні запланована зустріч президента України з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, під час якої планується обговорити можливі труднощі, що можуть виникнути на шляху виділення Україні 50 мільярдів євро з боку Європейського союзу.

Про це повідомляється у Telegram-каналі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Шмигаль нагадав про те, що 1 лютого відбудеться саміт Європейської ради під час якого Україна розраховує на позитивне рішення щодо виділення фінансової підтримки у розмірі 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Прем'єр пояснив, що вищезгадана програма передбачає не лише виділення коштів, але й системну трансформацію України на шляху до ЄС.

Наш уряд сформував драфт плану та бачення цього процесу. Від Європейської комісії отримали коментарі, які вже опрацьовуємо.

Зокрема найближчими тижнями планується зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Планують обговорити всі нагальні питання та зняти можливі перепони на шляху до реалізації Ukraine Facility.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, щоб закликати світових лідерів до рішучих дій проти росії.