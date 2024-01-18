Проїзд в метро може коштувати більше 30 грн: чи буде рости тариф [ Редагувати ]
Вартість проїзду в київському метро за останній час суттєво не змінювалася та становила 8 гривень з 2018 року. Однак зараз, за словами начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, "обґрунтований тариф" на проїзд може зрости і перевищити 30 гривень.
За його словами, питання тарифу - це не компетенція Київського метрополітену.
Ми не підвищуємо тарифу, але щороку подаємо дані до Департаменту економіки щодо собівартості перевезення пасажирів й економічно обґрунтованого тарифу.
Він нагадав, що тариф востаннє зростав у 2018 році і з того часу зросли витрати. Якщо витрати на електроенергію складали 466 млн гривень на рік, то у 2024 році підприємство заплатить 1,6 млрд гривень.
Тому обґрунтований тариф сьогодні - більш як 30 гривень.
Раніше в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко розповів про те, що "синю" гілку станції київського метро можуть відновити дуже не скоро.
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