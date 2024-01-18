Франція планує передати Україні авіабомби AASM Hammer, надаючи українським захисникам доступ до сотень цих боєприпасів. AASM Hammer є важливою аерозброєю та може забезпечити високоточні удари з повітря.

Бомби A2SM (AASM Hammer) виготовляються французькою промислово-технологічною групою Safran, яка спеціалізується на розробці та виробництві авіаційних двигунів, вертольотів, ракет і обладнання для авіації. AASM Hammer являє собою керовану авіаційну бомбу класу "повітря-земля", базовими моделями якої є бомби Mk 82 (вага - 250 кг), BLU 109 або Mk 8 (1 тонна).

Цей боєприпас є високоточним гібридом, обладнаним комплектом, що дозволяє підвищити дальність і точність його використання. A2SM Hammer відомий своєю здатністю до високоточних ударів з повітря.

Які літаки можуть скидати бомби?

Багатоцільовий винищувач четвертого покоління Rafale служить основним носієм для авіаційних бомб AASM Hammer. Крім Rafale, ці бомби можуть бути використані і на інших літаках, таких як F-16, Mirage 2000 та Mirage F1, після встановлення додаткової системи Hasas (Hammer Stand Alone System).

Також відомо, що Індія інтегрувала ці бомби на свій легкий багатоцільовий винищувач Tejas, закупивши їх у 2020 році. Щодо України, то міністр оборони Франції Себастьян Лекорню висловлював думку, що авіабомби AASM Hammer зможуть бути запущені з існуючих в ЗСУ радянських літаків, таких як МіГ та Су.

Скільки бомб отримає Україна

Глава Міністерства оборони Франції повідомив, що Париж буде надавати Україні приблизно 50 авіабомб AASM Hammer щомісяця. Постачання планується почати у січні 2024 року і триватиме щонайменше до кінця того ж року. Це означає, що українські військові можуть отримати принаймні 600 французьких керованих авіаційних бомб протягом цього періоду.