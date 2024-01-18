Українські прикордонники посилюють контроль за пересуванням цивільних осіб у прикордонній зоні Чернігівської області. За інформацією голови Чернігівської обласної військово-цивільної адміністрації В'ячеслава Чауса, мова йде про зону радіусом 5 кілометрів навколо прикордонного пункту.

Задля безпеки місцевих жителів у 5-кілометровій зоні біля кордону Держприкордонслужба посилить режим контролю за пересуванням цивільних.

Тривалість комендантської години в Чернігівській області залишається без змін - з 00:00 до 4:00.

Заборона на продаж алкоголю триває в регіоні з 22:00 до 9:00 (для торгових мереж та закладів харчування).

Нагадаємо, часткова блокада українського кордону - тепер і з боку Румунії. Четвертий день фермери перешкоджають руху вантажівок в напрямку пункту пропуску Сірет - Порубне.