У четвер, 18 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Дякую за запуск ініціативи "Артилерійська коаліція" та за оголошене в її межах зобов’язання Франції виготовити для України десятки передових артилерійських систем "Цезар" у 2024 році та боєприпаси до них.

"Докладно обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції. Важливо й надалі посилювати українську систему ППО", - сказа він.

Я вдячний за активне сприяння французькому бізнесу, який інвестує та готовий збільшувати інвестиції в Україну попри війну. Розповів про початок підготовки Глобального саміту миру. Важливо залучити якнайширше коло країн до участі в ньому.

"Доручили політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького Президента до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7", - додав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, щоб закликати світових лідерів до рішучих дій проти росії.