Вперше в історії одразу чотири українські тенісистки зіграють у третьому колі Grand Slam [ Редагувати ]
Даяна Ястремська стала четвертою українкою, яка зіграє в 1/16 фіналу нинішнього розіграшу Відкритого чемпіонату Австралії.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№93 WTA) вийшла до третього кола Australian Open-2024.
У матчі другого раунду австралійського мейджора 23-річна українка перемогла росіянку Варвару Грачову (№39 WTA), яка виступає під прапором Франції.
Поєдинок тривав 1 годину 8 хвилин і завершився тріумфом представниці України з рахунком 6:3, 6:2.
За проведений на корті час Даяна виконала 5 подач навиліт і припустилася однієї подвійної помилки. Це була перша особиста зустріч Ястремської та Грачової.
Ястремська вдруге в кар'єрі вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії, повторивши особистий рекорд на цьому турнірі. Вперше подібне сталося 2019 року.
Еліна Світоліна, Марта Костюк, Леся Цуренко і Даяна Ястремська - усі чотири спортсменки здобули перемоги і вийшли у третє кого турніру.
Раніше ми писали про те, що дві українські тенісистки пробилися до третього кола Australian Open - Відкритого чемпіонату Австралії.
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Дві українські тенісистки пробилися до третього кола Australian Open. У третьому колі Леся Цуренко зіграє проти другої ракетки світу, нейтральної білоруски Аріни Сабалєнки, а Марта Костюк - проти нейтральної росіянки Еліна Аванесян.