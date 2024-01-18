Даяна Ястремська стала четвертою українкою, яка зіграє в 1/16 фіналу нинішнього розіграшу Відкритого чемпіонату Австралії.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№93 WTA) вийшла до третього кола Australian Open-2024.

У матчі другого раунду австралійського мейджора 23-річна українка перемогла росіянку Варвару Грачову (№39 WTA), яка виступає під прапором Франції.

Поєдинок тривав 1 годину 8 хвилин і завершився тріумфом представниці України з рахунком 6:3, 6:2.

За проведений на корті час Даяна виконала 5 подач навиліт і припустилася однієї подвійної помилки. Це була перша особиста зустріч Ястремської та Грачової.

Ястремська вдруге в кар'єрі вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії, повторивши особистий рекорд на цьому турнірі. Вперше подібне сталося 2019 року.

Еліна Світоліна, Марта Костюк, Леся Цуренко і Даяна Ястремська - усі чотири спортсменки здобули перемоги і вийшли у третє кого турніру.

Раніше ми писали про те, що дві українські тенісистки пробилися до третього кола Australian Open - Відкритого чемпіонату Австралії.