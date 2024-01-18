Де буде мороз в Україні 19 січня [ Редагувати ]
У пʼятницю, 19 січня, в Україні прогнозується тепла погода в деяких регіонах, де температура може піднятися до +10...+12°. Однак у деяких областях невеликі морози можуть залишитися. Будьте готові до різниці в температурних режимах в залежності від регіону.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
У південній частині, східних та Дніпропетровській областях дощі; температура вночі 1...6° тепла, вдень 4...9° тепла, на крайньому півдні країни до 12°.
В центральних областях значно холодніше, але з "плюсами" - 0...5° тепла.
На решті території помірний дощ та мокрий сніг, на Закарпатті та в Карпатах значні, вдень у північній частині невеликі опади.
Температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу.
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