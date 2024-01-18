Фонд Вадима Столара запустив проєкт "ЖіночнаЯ", спрямований на підтримку жінок у важкі воєнні часи. Перша зустріч у межах клубу відбудеться вже цієї суботи, йдеться на сайті організації.

"У проміжках між обстрілами та роботою, вихованням дітей, турботою про ближніх та буденними справами наші жінки часто забувають про себе. Проте важливо піклуватись та відновлювати себе попри все, дбати про себе заради нашого майбутнього. Щоб згуртуватися на цьому шляху, ми анонсуємо початок зустрічей у жіночому клубі під назвою «ЖіночнаЯ», де професійні експерти з жіночності під час живого спілкування допомагатимуть розбиратися з тим, як треба піклуватись про себе, про час, який жінки мають приділяти саме собі навіть під час війни. Крім того, наші зустрічі дозволять жінкам розширити коло знайомств та знайти подруг для душі", - розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

У повідомленні вказано, що учасницями жіночого клубу пропонується стати жінкам, які були змушені покинути власні домівки, або залишилися без житла внаслідок воєнних дій, тим, хто втратив коханого на війні, а також дружинам військовослужбовців. А його перша зустріч відбудеться вже найближчої суботи.

Задля визначення напрямів, які цікавлять жінок найбільше, організатори клубу провели в соцмережах Фонду опитування, де пропонувалося вибрати з наступних варіантів:

жіноче здоров'я, правильне харчування та догляд за собою;

психологічна підтримка, практики, терапія;

мейкап, вміння підібрати одяг, самопрезентація;

впевненість в собі, вимова, ораторське мистецтво;

комп'ютерна грамотність, створення резюме, пошук роботи.

За результатами опитування будуть встановлені пріоритетні теми для майбутніх зустрічей клубу.

"Надважливо піклуватися про свій внутрішній світ. Про красу своєї душі. Адже краса жінки йде зсередини, і жодна зовнішня краса не може бути повною, якщо вона не оживлена красою внутрішньою. Ваша жіночність, краса - це ваше самовідчуття, і воно відбивається у ваших очах", - запевняє лекторка заходу Наталія Сухомлин - аналітичний психолог, сертифікований спеціаліст по роботі з МАК (метафоричними асоціативними картами), сертифікований член міжнародної професійної асоціації "Гільдія інтегративної психології" і "Національної психологічної асоціації".

Перша зустріч клубу відбудеться 20 січня. Охочим взяти участь пропонуємо заповнити форму за посиланням: https://forms.gle/MBa1npSvgCMuu4wS9