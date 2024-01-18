Інформація про атаку на нафтобазу в Санкт-Петербурзі та пролітання безпілотника над резиденцією володимира путіна підтверджується спецслужбами. Зазначено, що атака на нафтобазу може бути частиною спецоперації ГУР.

Зокрема, під час якої один із безпілотників пролетів над Валдаєм, де знаходиться маєток російського диктатора володимира путіна. Зокрема цю резиденцію і територію навколо прикриває ППО.

Джерело РБК-Україна наголосило, що українські Сили оборони постійно працюють над покращенням технічних можливостей безпілотників, що дозволяє їм досягати російських тилових регіонів.

Також співрозмовник у коментарі виданню зазначив, що відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області знаходиться "у зоні досяжності українських сил".

Раніше ми писали про те, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів про те, що всі угрупування російської ПВК "Вагнер" переформатовані.