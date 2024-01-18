Нещодавно з'явилася інформація про те, що Микола Тищенко та Алла Барановська вирішили розлучитися через суд, маючи спільну неповнолітню дитину. Проте жоден із них не зробив офіційної заяви на цю тему. Тільки зараз Тищенко вирішив розкрити деталі свого особистого життя.

У своєму коментарі для Telegram-каналу "Україна зараз" він підтвердив факт розлучення зі своєю дружиною, заявивши, що вони вже давно не живуть разом.

Одна з причин розірвання шлюбу – це неможливість спільного проживання. Алла живе в іншому місці, я працюю в Києві. На жаль, це не дозволяє нам разом утримувати спільне майно і життя, - прокоментував нардеп.

Також він наголосив, що вони з Аллою підтримують хороші відносини, оскільки їм разом потрібно виховувати свого сина.

Ми залишаємося друзями. Ми все ж прожили 10 років. У нас є дитина, ми будемо його спільно виховувати. Ми любимо сина і будемо все робити для того, щоб він був щасливий, - додав Тищенко.

Раніше у Львівській області невідомі напали на Миколу Тищенка.