Російського актора затримали правоохоронці: ховав наркотики у білизні [ Редагувати ]
Актор Анатолій Руденко, відомий за ролями в серіалах "Тригер" і "Каменська", був затриманий за зберігання наркотиків.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Чоловіка затримали в центрі Москви з пакетиком мефедрона. Руденко стверджував, що знайшов наркотик на вулиці і подумав, що це отрута для собак.
Поліція звернула увагу на Руденка під час перевірки документів. Актор поводився підозріло і нервував. При обшуку у нього в трусах знайшли пакет з порошком.
За результатами експертизи, в пакеті було 0,57 грамів порошкового наркотику. Проводиться перевірка.
Крім участі в серіалах "Тригер" і "Каменська", Руденко знявся в "Простих істинах", "Злодійці", "Бідній Насті" та інших серіалах. Він також відомий своєю підтримкою злочинного режиму Кремля, включаючи підтримку вторгнення росії в Україну в 2022 році.
Нагадаємо, російські прихильники війни обурилися на співачку Ані Лорак через її знімки з українськими військовими, зроблені в 2014 році.
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