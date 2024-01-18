В Україні буде проведено судовий процес над колишнім прем'єр-міністром України Миколою Азаровим за надання інформаційної підтримки росії та заклики до повалення влади.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Розслідування, завершене СБУ, не розголошує ім'я обвинуваченого, але на фотографії зображена особа, яка дуже схожа на Миколу Азарова.

Екс-прем'єр, що переховується в державі-агресорі з 2014 року, активно використовує російські медіа та Інтернет для інформаційної діяльності, співпрацюючи з російською федерацією. Він регулярно з'являється в російських інформаційних каналах, поширюючи російські наративи та дискредитуючи Україну.

У відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі "Иная правда" та порталах російських медіа, колишній Прем'єр-міністр виправдовує збройну агресію рф та окупацію частини території України, - йдеться в заяві.

Ексчиновник називає події в Бучі "фейком", закликає до денацифікації і насильницької зміни української влади та запевняє, що спеціальна операція путіна врятувала Донецьк від захоплення, "попередивши цю трагедію".

Обвинувачення включає публічні заклики до насильницької зміни влади, здійснення інформаційної діяльності на користь держави-агресора, а також виправдання збройної агресії росії проти України. За ці злочини Азарову загрожує до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, в Україні за підписання "Харківських угод" на користь росії судитимуть колишнього президента-втікача Віктора Януковича та експремʼєр-міністра Миколу Азарова.