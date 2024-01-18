"Євробачення-2024": букмекери оновили прогноз та приємно здивували українців [ Редагувати ]
У травні 2024 року заплановано проведення наймасштабнішого пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Представник України на цей момент ще не визначений, але букмекери вже оприлюднили свої ставки.
Наразі Україна знаходиться на першому місці, не зважаючи на те, що кандидат буде визначений лише 3 лютого. Велика Британія займає друге місце в букмекерських прогнозах, а Італія розташувалася на третьому.
Швеція, яка приймає "Євробачення-2024" у цьому році через перемогу Loreen у 2023 році, займає четверте місце. П'яту позицію серед фаворитів займає Ізраїль.
Важливо відзначити, що національний відбір на участь у Євробаченні-2024 включає участь Ziferblat, YAKTAK, YAGODY, SKYLERR, NAZVA, NAHABA, MÉLOVIN, INGRET, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil, а також ANKA, яку обрали глядачі у додатку "Дія".
Нагадаємо, раніше букмекери прогнозували перемогу Великій Британії. Ознайомитися з композиціями учасників українського Нацвідбору пісенного конкурсу ви можете тут.
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