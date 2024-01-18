Сквер Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла: у Києві перейменували 40 об’єктів [ Редагувати ]
У Києві відбулося перейменування ряду вулиць, зупинок та інших об’єктів у рамках процесу дерусифікації та з метою вшанування українських захисників.
Про це повідомила Київська міська рада.
Рішення з цього питання було прийнято під час пленарного засідання 18 січня. Серед об'єктів, які отримали нові назви, були:
Печерський район:
вулиця Салтикова-Щедріна – вулиця Сергія Миронова;
скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком у присвоєно ім'я Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла;
скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім'я Миколи Мозгового.
Шевченківський район:
провулок Тропініна – провулок Анатолія Кудрицького;
вулиця Отто Шмідта – вулиця Князя Володимира Мономаха;
вулиця Академіка Туполєва – вулиця Мрії;
частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) – вулиця Праведників.
Святошинський район:
вулиця Григорія Онискевича – вулиця Павла Глазового;
вулиця Анатолія Пантелькіна – вулиця Володимира Гапоненка;
бульвар Кольцова – бульвар Миколи Руденка;
вулиця Миколи Краснова – вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;
вулиця Спартаківська – вулиця Бахчисарайська;
вулиця Огарьова – вулиця Олександра Оксанченка;
вулиця Червонозаводська – вулиця Олексія Бездольного.
Дніпровський район:
вулиця Бажова – вулиця Сергія Набоки;
вулиця Плеханова – вулиця Бориса Мартоса;
вулиця Комбінатна – вулиця Дениса Рачінського;
вулиця Петра Запорожця – вулиця Чорних Запорожців.
Солом’янський район:
вулиця Бакуніна – вулиця Олега Афанаса;
провулок Металістів – провулок Оксани Вороніної;
вулиця Академіка Карпінського – вулиця Академіка Возіанова;
провулок Федосєєва – провулок Мар’яна Гаденка;
вулиця Сурикова – вулиця Дениса Монастирського.
Подільський район:
вулиця Верещагіна – вулицю Ворзельська.
Голосіївський район:
вулиця Сєченова – вулиця Зої Бутенко.
Деснянський район:
безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву "площа Героїв Чернігова";
вулиця Тургенєва – вулиця Михайла Осадчого.
Дарницький район:
вулиця Канальна – вулиця Гліба Бабича.
Оболонський район:
вулиця Єрмака – вулиця Михайла Гориня.
Нагадаємо, під час перейменування вулиць в Україні в зв'язку з декомунізацією, громадяни не повинні змінювати документи, які посвідчують їх особу. Це стосується як паспортів старого зразка (у формі книжечки), так і нових форм документів.
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