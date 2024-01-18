У Києві відбулося перейменування ряду вулиць, зупинок та інших об’єктів у рамках процесу дерусифікації та з метою вшанування українських захисників.

Про це повідомила Київська міська рада.

Рішення з цього питання було прийнято під час пленарного засідання 18 січня. Серед об'єктів, які отримали нові назви, були:

Печерський район:

вулиця Салтикова-Щедріна – вулиця Сергія Миронова;

скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком у присвоєно ім'я Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла;

скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім'я Миколи Мозгового.

Шевченківський район:

провулок Тропініна – провулок Анатолія Кудрицького;

вулиця Отто Шмідта – вулиця Князя Володимира Мономаха;

вулиця Академіка Туполєва – вулиця Мрії;

частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) – вулиця Праведників.

Святошинський район:

вулиця Григорія Онискевича – вулиця Павла Глазового;

вулиця Анатолія Пантелькіна – вулиця Володимира Гапоненка;

бульвар Кольцова – бульвар Миколи Руденка;

вулиця Миколи Краснова – вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;

вулиця Спартаківська – вулиця Бахчисарайська;

вулиця Огарьова – вулиця Олександра Оксанченка;

вулиця Червонозаводська – вулиця Олексія Бездольного.

Дніпровський район:

вулиця Бажова – вулиця Сергія Набоки;

вулиця Плеханова – вулиця Бориса Мартоса;

вулиця Комбінатна – вулиця Дениса Рачінського;

вулиця Петра Запорожця – вулиця Чорних Запорожців.

Солом’янський район:

вулиця Бакуніна – вулиця Олега Афанаса;

провулок Металістів – провулок Оксани Вороніної;

вулиця Академіка Карпінського – вулиця Академіка Возіанова;

провулок Федосєєва – провулок Мар’яна Гаденка;

вулиця Сурикова – вулиця Дениса Монастирського.

Подільський район:

вулиця Верещагіна – вулицю Ворзельська.

Голосіївський район:

вулиця Сєченова – вулиця Зої Бутенко.

Деснянський район:

безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву "площа Героїв Чернігова";

вулиця Тургенєва – вулиця Михайла Осадчого.

Дарницький район:

вулиця Канальна – вулиця Гліба Бабича.

Оболонський район:

вулиця Єрмака – вулиця Михайла Гориня.

Нагадаємо, під час перейменування вулиць в Україні в зв'язку з декомунізацією, громадяни не повинні змінювати документи, які посвідчують їх особу. Це стосується як паспортів старого зразка (у формі книжечки), так і нових форм документів.