Загалом у цьому році Україна отримає від Німеччини військову допомогу на суму понад 7 мільярдів євро.

Німецький парламент не підтримав подання від опозиції про передачу Україні далекобійних крилатих ракет "Таурус". "Проти" проголосували навіть ті депутати, які до цього активно закликали надати це озброєння Збройним силам України.

Чому змінилася риторика? І невже голосування дійсно було приречене на провал? Тетяна Логунова розкаже.

Ще на початку цього пленарного тижня німецькі депутати й не думали голосувати за передачу Україні далекобійних ракет "Таурус". Аж раптом, у вівторок увечері, це питання з'явилося на порядку денному чергового засідання. Подання внесли опозиціонери - християнські демократи, які кілька місяців критикували уряд за нерішучість і небажання давати українському війську німецькі "Тауруси".

Фрідріх Мерц, лідер Християнсько-Демократичного Союзу:

Ми оцінюємо ситуацію в Україні, як все більш критичну. Українська армія веде бої без перспектив реально відкинути російські війська. Допомогти їй можуть крилаті ракети "Таурус", зокрема, зруйнувавши сухопутний зв'язок Криму з материковою частиною росії, через який, як відомо, здійснюється більшість поставок для збройних сил росії.

Своє подання християнські демократи внесли одразу після щорічної доповіді уповноваженої з питань оборони. І запросили поіменне голосування. Щоб продемонструвати, як проголосують ті представники урядової коаліції, які послідовно закликали Олафа Шольца нарешті дати Україні ракети.

Керстін Фірегге, депутат Бундестагу:

Надання Україні ракет "Таурус" із запасів Бундесверу можливе і вкрай необхідне. Пані та панове! Недостатньо голосно закликати до поставок через засоби масової інформації. Я звертаюся до вас з проханням підтримати наше подання. Проявіть стійкість, змусьте уряд діяти. Україна і вся Європа скажуть вам "дякую"!

Приводу подякувати депутати не дали. 128 - "за", 485 - "проти", подання не затверджено. Не підтримала його навіть вільна демократка Марі-Агнес Штрак-Циммерманн - голова оборонного комітету парламенту, яка мало не щотижня вимагає від канцлера Шольца дати українському війську ці ракети. "Проти" проголосував і її однодумець із партії "Зелені" Антон Хофрайтер. І не тому, що вони змінили позицію. Все - через партійну та коаліційну дисципліну. В урядовій угоді чітко виписано - партії, що входять до коаліції, голосують одностайно. Непослідовне голосування, тобто разом з опозицією, означає розкол коаліції.

Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, депутат Бундестагу від Вільної Демократичної Партії Німеччини, голова комітету з питань оборони:

Коли я бачу, що йдеться не про ракети, а про партійну і політичну тактику опозиції, для мене не проблема проголосувати "проти". Я - за поставки "Таурусів", місяцями борюся за це, і буду робити це надалі.

Антон Гофрейтер, депутат Бундестагу від партії "Зелені":

Це тактика опозиції. Коли ми, "Зелені", були в опозиції, ми діяли так само. Щоб пересварити уряд.

Християнські демократи, звісно, знали, що владні партії не підтримають подання. Утім, все одно винесли його в сесійну залу.

Яким би неприємним не було голосування в Бундестазі, юридичної сили воно все одно б не мало. Коли йдеться про експорт зброї, останнє слово залишається за урядом та канцлером Німеччини. Позиція Олафа Шольца з цього питання не змінилася - він поки не готовий дати Україні далекобійні крилаті ракети. Утім, це не остаточне "ні". Німецькі експерти припускають, що Україна таки отримає "Тауруси". Рішення про їх передачу може бути ухвалене через місяць під час Мюнхенської безпекової конференції.

Загалом у цьому році Україна отримає від Німеччини військову допомогу на суму понад 7 мільярдів євро. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом.