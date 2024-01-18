Вибори під час воєнного стану: Данілов прокоментував можливість [ Редагувати ]
Здійснення демократичних виборів під час воєнного стану практично неможливе. Активне розповсюдження інформації про критичну необхідність та можливу нелегітимність цього процесу розглядається як дія ворога, спрямована на дискредитацію вищого українського військово-політичного керівництва.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі для "LIGA.net".
росія розпочинає величезну кампанію, пов'язану із дискредитацією вищого військово-політичного керівництва нашої країни, у тому числі наполягаючи на нібито нелегітимності цих процесів, – заявив Данілов.
Він підкреслив, що в Україні чітко визначено, в який час можна проводити вибори, і це стосується процесу, який слід належним чином забезпечити.
Ми перебуваємо у воєнному стані, під час якого забезпечити демократичні вибори, які б відповідали всім сучасним демократичним нормам, – фактично неможливо, – зауважив Данілов.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів і підготовка до них зараз не "не на часі", слід сконцентруватися на боротьбі проти російських окупантів.
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