Здійснення демократичних виборів під час воєнного стану практично неможливе. Активне розповсюдження інформації про критичну необхідність та можливу нелегітимність цього процесу розглядається як дія ворога, спрямована на дискредитацію вищого українського військово-політичного керівництва.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі для "LIGA.net".

росія розпочинає величезну кампанію, пов'язану із дискредитацією вищого військово-політичного керівництва нашої країни, у тому числі наполягаючи на нібито нелегітимності цих процесів, – заявив Данілов.

Він підкреслив, що в Україні чітко визначено, в який час можна проводити вибори, і це стосується процесу, який слід належним чином забезпечити.

Ми перебуваємо у воєнному стані, під час якого забезпечити демократичні вибори, які б відповідали всім сучасним демократичним нормам, – фактично неможливо, – зауважив Данілов.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів і підготовка до них зараз не "не на часі", слід сконцентруватися на боротьбі проти російських окупантів.