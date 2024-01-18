Росіяни не полишають атак дронами. За раз вони випускають від пʼяти до шести одиниць.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів Олександр, позивний "Привид", командир взводу снайперів "Привиди" президентської бригади.

"Штурми продовжуються, проте менш інтенсивні, ніж було місяць тому. Снайпери - це менш помітні "організми", але вони відіграють велику роль у стримуванні ворога. Коли іде штурм або відбиття атаки, ми "знімаємо" ключові фігури, які координують дії артилерії, або снайперський підрозділ противника тощо", - сказав "Привид".

Також він розповів, якими якостями повинен володіти потенційний кандидат на роботу снайпера.

"Людина може навчитися чому завгодно, але при бажанні. Сюди також треба додати високу силу духу та хороший психологічний стан. Багато людей ламаються психічно, тому що не кожен може під обстрілами виконувати високоточну роботу", - резюмував військовий.