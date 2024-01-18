12 людей залишаються у харківських лікарнях після останнього ракетного удару, що росіяни завдали по місту. Троє з постраждалих у важкому стані. Нагадаю, у вівторок окупанти вдарили двома ракетами С-300 по центру Харкова. Зруйнували нежитлову триповерхову будівлю. Вибухова хвиля пошкодила медичну клініку, де на той час перебували пацієнти. Про наслідки обстрілів розповість Світлана Шекера.

Два потужних вибухи харків'яни почули десь о десятій вечора вівторка.

Леонід Коростиченко, житель Харкова:

Лежал лежал, как дало, так дало! Первый раз, как говорится, проснулся, а второй раз уже почуствовал, что уже да. Уже это всё близко.

Ракети поцілила по Холодногірському району, неподалік від центру міста.

Володимир Тимошко, начальник ГУ Нацполіції в Харківській обл.:

Два удари попередньо ракетами С-300, які вийшли з району бєлгорода. Влучання в центр міста старої забудови. Влучання по цивільному об'єкту, цивільний будинок, де мешкають звичайні мешканці міста Харкова. Це терористичний акт зроблений з метою залякування населення і знищення мирного населення, це геноцид.

Після прильотів на 2-х поверхах у лікарні зайнялася пожежа.

Євген Василенко, речник ДСНС в Харківській обл.:

Одна ракета влучила у землю, пошкодила поруч розташовані будівлі, інша потрапила у триповерхову нежитлову будівлю. До місця події прибули підрозділи ДСНС, сталося декілька осередків займання. Вогнеборцями було врятовано одну жінку та евакуйовано 30 осіб.

Вибухова хвиля буквально винесла вікна й двері в будинках довкола.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Одна з найбільш постраждалих будівель - ось цей медичний центр. В момент ракетного удару там знаходилися люди.

І саме вони - постраждали найбільше.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.:

Ми маємо інформацію про 17 травмованих осіб, більша частина з них - це особи, які знаходилися в приватній клініці, вона спеціалізувалася на гінекологічних захворюваннях. Близько 10 жінок, які знаходилися там вночі, після проведених операцій, отримали найбільші травми

Микита розповідає, ракетні удари застали його на вулиці.

Микита Анастасов, житель Харкова:

Якраз біля церкви проходив і побачив спочатку спалах, потім вже побачив вибух. Я знав, що буде другий, тому біг до метро, бо тут немає ніде поруч укриття, окрім метро.

Євгенія, жителька Харкова:

І хвиля вибухова дуже сильна була. Двері були відчинені, їх дуже сильно штовхнуло, і мені навіть здалось, що вікно похилилося, у той час хвиля була дуже сильною.

Вибухова хвиля пошкодила більш як 20 триповерхових будинків. Пані Ніна шукає, хто б допоміг їй забити вікна.

Уже ж холодно, мороз. Вікна й двері повилітали. Ой, все повилітало. Не можу, не можу. Подивіться, що вони роблять! Де ж їх людяність, де? Я не можу.

У цьому магазині працівниці вимітають скло з підлоги.

Юлія, співробітниця пошкодженого магазину:

В нас вибиті всі вікна, пошкоджена вентиляція, освітлення немає, немає води, опалення. Техніка трішечки постраждала. Приїхали на роботу зранку, прибирали пошкодження, комунальники забивали нам вікна, дякую їм за це. Хлопці швидко працюють.

Костянтин, житель Харкова:

Приїхали, закрили вікна всі, тому що обігрів водяний, щоб не продуло, щоб не розмерзлося і не лопнуло нічого. Не пощастило взагалі із сусідами.

Вибухова хвиля пошкодила й обладнання енергетиків.

Сергій Помазан, в. о. начальника Холодногірського РЕМ:

Пошкоджені вузлові пункти - це розподільчі щити, з яких заживляють ті чи інші споживачі. На цей момент є знеструмлення 43 споживачів, із них - вісім юридичних. Зараз працює оперативна бригада.

Уламки від ракети перебили ще й водогін.

Олександр Сірко, начальник Холодногірського району водопостачання:

Було пошкоджено водопровідний ввід діаметром 100 мм. Ми зараз займаємося заміною водопровідного вводу десь приблизно протяжністю 40 м. Прямо в землі перебили, попала якраз ракета.

Рятувальники одразу ж почали розбирати зруйновану 3-поверхівку, її стіни могли завалитися будь-якої миті.

Усім, чиє житло зазнало пошкоджень, міська влада запропонувала переїхати до гуртожитків. Та люди в більшості вирішили лишатися у своїх домівках.