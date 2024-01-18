Наталія Калмикова, заступниця Міністра оборони України розповіла в ефірі телемарафону "Єдині новини" про оновлену версію законопроєкту про мобілізацію.

"Робота просувається продуктивно, опрацьовується в комітетах, ведуться перемовини та дискусії, шукається оптимальна форма для того, щоб документ "загорнути" у правильну форму. Найближчим часом очікуємо, що законопроєкт буде внесено до парламенту", - сказала Калмикова.

Також вона підкреслила задачу оновленого закону про мобілізацію.

"Головна ідея законопроєкту незмінна. Наша задача - створити умови, при яких люди, які захищають Україну уже 2 роки, мали можливість звільнитись і відпочити. Для цього нам треба створити умови, в тому числі - і знайти та підготувати заміну цим військовослужбовцям", - заявила заступниця міністра оборони.

Крім того, вона повідомила наскільки дієвим є рекрутинг. За її словами, від моменту, коли людина відгукується на вакансію до моменту підписання контракту проходить понад 2 місяці. Людина зараз в обовʼязковому порядку проходить військову та фахову підготовку. Станом на 15 січня (оновлюються дані кожного понеділка) є понад 46 тисяч відгуків на вакансії.