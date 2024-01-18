​Оголошено в розшук одного з членів злочинного угруповання - близького родича львівського бізнесмена, викритого на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини" повідомила радниця ДБР Тетяна Сапьян.

Ймовірно, йдеться про Романа Гринкевича.

Відомо, що Бюро викрило організовану групу на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Вони завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Вчора 5 членам угруповання було повідомлено про підозру та затримано, однак один з них досі переховується.

Вчора проводилися низка невідкладних обшуків, щоб знайти й затримати членів злочинного угруповання, в тому числі родича львівського бізнесмена. На жаль його поки не знайшли, але підозра в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголошена в установленому законом порядку, – наголосила Тетяна Сапьян.

Вона повідомила, що близького родича львівського бізнесмена оголошено в розшук.

Якщо вам відомо про його місце перебування повідомляйте правоохоронним органам. Кордон він офіційно не перетинав, – зауважила вона.

Нагадаємо, майно скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича арештували. Бізнесмена підозрюють у розкраданні фінансів, спрямованих на потреби військових.