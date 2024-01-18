У 2023 році Межиріченський ГЗК та "Валки-Ільменіт" (Житомирська область), які входять до титанового бізнесу Group DF, сплатили 84,2 млн грн податків та зборів до бюджетів різних рівнів, тоді як у 2022 році ця цифра становила 185,4 млн грн.

Причиною збитків місцевих та національних бюджетів стала непродумана державна політика в галузі надрокористування.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Group DF.

"Через зупинку ліцензії, бюджети всіх рівнів недоотримали понад 100 млн гривень", – зазначив директор Межиріченського ГЗК Дмитро Голік.

Істотне падіння обсягів виробництва та сплачених податків пов'язане з тим, що протягом 10 місяців 2023 року підприємство вимушено простоювало через рішення Державної служби геології та надр про зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами для всіх ГЗК, що входять до титанового бізнесу Group DF ("Межиріченський ГЗК", "Валки-Ільменіт", "Мотронівський ГЗК").

В результаті у 2023 році порівняно з 2022 роком підприємство Межиріченський ГЗК скоротило видобуток ільменітової руди на 82,9% до 307 тис. куб. м. та ільменітового концентрату на 78,7% до 22,1 тис. тонн.

"За час вимушеної зупинки ми не мали права видобувати руду, наші продажі суттєво впали, що призвело до скорочення фонду оплати праці приблизно на 40% та переведення людей у "простій". У листопаді 2023 гору ми виграли суд, повернули ліцензію та перезапустили комбінат. Нам вдалося повернули людей на роботу. Якщо ми програємо суд третьої інстанції (Верховний суд України), ми знову будемо змушені зупинити підприємство, що призведе до звільнення сотень наших працівників", – коментує директор Межиріченського ГЗК Дмитро Голік.

Робота Межиріченського ГЗК відновилася у листопаді 2023 року, одразу після рішення суду другої інстанції, який визнав незаконність зупинення ліцензії Держгеонадрами (відомство виконало рішення суду та повернуло Межиріченському ГЗК ліцензію на видобуток титанової руди 7 листопада 2023 року).

"Після 7 місяців судових розглядів наші адвокати отримали позитивне рішення у суді другої інстанції по Межиріченському ГЗК. Це дало нам змогу відновити роботу, ми повернули людей на виробництво, почали виплачувати зарплату в повному обсязі, збільшили податкові відрахування", – прокоментував Голік.

Згідно з повідомленням Group DF, кожен 6-й співробітник Межиріченського ГЗК служить у лавах ЗСУ.

За час війни бізнеси Group DF та їх співробітники надали сукупну допомогу на суму 933,8 млн. гривень.