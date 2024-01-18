Борги за комуналку: хто у зоні ризику відключення світла [ Редагувати ]
Борги населення за електроенергію зросли на 15 мільярдів грн від початку війни. І нині українці завинили перед "Укренерго" на понад 30 млрд гривень. Перед новим роком Уряд скасував мораторій на відключення від комунальних послуг. І тепер боржників за несплату комірного можуть від'єднати від комунпослуг. Це не стосуватиметься лише споживачів - жителів прифронтових зон та тимчасово окупованих територій.
Отже, які регіони завинили найбільше? Кого найперше відключатимуть і яке ставлення до цього в самих українців? Далі у матеріалі наших кореспондентів.
Завдяки тому, що в мене є світло й інтернет, селищна рада забезпечила мене принтером та ноутбуком, я можу працювати дистанційно.
А ще рік тому це здавалося мрією - згадує пані Світлана. Рідне село спочатку перебувало в окупації, а потім стало центром бойових дій.
Світлана Гаврилюк - жителька села Киселівка:
Спочатку вивезли дітей в Миколаїв, потім на Івано-Франківщину.
Родина після визволення Херсонщини повернулася в руїни. В селі не було ні світла, ні газу, ні води. Але поступово почалася відбудова. Енергетики поновили електропостачання.
Світлана Гаврилюк - жителька села Киселівка:
Село у нас не розміноване, тому є великий ризик, що можна підірватися. Дуже вдячна їм за роботу, що вони не стояли осторонь наших проблем, що допомогли в підключенні світла. Ми це цінуємо.
Світлана переконана: найменше, чим можна віддячити енергетикам - вчасно сплачувати рахунки. В цьому переконані й більшість жителів Миколаївщини. Проблеми з боргами здебільшого в обласному центрі.
Валентин Лінченко - директор ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія":
Якщо ми виокремимо Миколаїв, то там розрахунки найгірші серед районів, населення в райцентрах - там розрахунки за 98-99%. А Миколаїв - 93-94%.
Є споживачі, які впродовж воєнного стану взагалі ігнорують платіжки. Вони заборгували вже майже 80 мільйонів гривень. Втім, з цього року у таких неплатників відрізатимуть світло. Виняток - для громад, які досі в зоні бойових дій або в окупації.
Валентин Лінченко - директор ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія":
Споживачі, які не сплатять заборгованість, яка рахувалася і не була погашена на 1 грудня, у кого залишиться заборгованість на 1 грудня і не звернеться за реструктуризацією, то він буде відключений.
Намагаються вчасно платити за комірне і харків'яни.
Олександр, житель Харкова:
Якщо служби працюють, послуги отримують, то повинні й платити. Це обов'язково.
І, якби не було сутужно, а накопичувати борги не варто.
Стас, житель Харкова:
Платити доведеться, потім це буде важче. Якщо накопичиться, плюс якщо введуть пеню, то кому ж хочеться зайві гроші платити.
Та й пенсіонери намагаються сплачувати рахунки.
Любов, жителька Харкова:
Та сплачую, але мені діти допомагають. Якби не діти, то - ні.
Утім, борги є. За електрику найбільший - в обласному центрі. Харків заборгував стільки, як уся Харківська область.
Я можу тільки сказати, що це півторамісячне споживання всієї області населенням.
Третина боржників винні понад 10 тисяч гривень.
Сергій Труба, заступник гендиректора з комерційних питань ПРАТ "Харківенергозбут":
На сьогодні склалася, я так вважаю, дуже критична ситуація із неплатниками по місту Харків, у нас - майже 77%, які мають заборгованість. По області показник дещо нижчий - це 74%.
На початку січня, коли з'явилася інформація про те, що боржників будуть відключати, люди пішли до кас. У січні 2024-го вже заплатили вдвічі більше, ніж торік. Хоча харків'ян поки від'єднувати від електромереж за борги не будуть, адже майже уся область - це територія, де йдуть бойові дії, або щойно деокупована. Виняток - лише один район.
Сергій Труба, заступник гендиректора з комерційних питань ПРАТ "Харківенергозбут":
Це Красноградський район. Реєстр постійно змінюється, він динамічний, якщо якась територія, селищна громада на сьогодні не підпадає під відключення, то завтра вона може підпасти.
Боржникам доведеться заплатити ще й пеню. Нове підключення електрики буде платним - до 1 тисячі гривень за квартиру і до 3-х тисяч за приватний будинок.
На Одещині заборгованість населення за комунальні послуги наразі перевищила вже два мільярди гривень. Половина з цієї суми - за електропостачання.
Володимир Карпич, заступник директора Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА:
Люди мало того, що не завжди платили вчасно, а коли ще і було подорожчання - вони іще більше перестали платити. Вона зросла приблизно десь на триста мільйонів практично за кілька місяців.
Відключати боржників від електрики почнуть вже наприкінці січня. Але спочатку надішлють попередження - відреагувати на нього потрібно впродовж десяти днів. Та зазначають: відключати за борги у триста чи шістсот гривень нікого не будуть.
Ігор Бондаренко, начальник відділу ТОВ "Одеська обласна енергопостачальна компанія":
У нас достатньо боржників - великих боржників, з якими в першу чергу буде проводитись робота. Це борги у сто тисяч, дев'яносто, вісімдесят і менше.
Кожен випадок розглядатиметься індивідуально.
Ігор Бондаренко, начальник відділу енергопостачальної компанії:
Навіть якщо є досить велика заборгованість, але ви маєте можливість сплатити хоча б за два останніх розрахункових періодів повністю суми, які виставлені вам в рахунках, то таким чином ви себе убезпечите від припинення електропостачання.
Експерти у галузі ЖКГ зазначають: якщо ж людина не згодна з нарахованими сумами, можна звернутися зі скаргами на постачальника до органів контролю або вирішувати спір у суді. Якщо ж потрібно вже запобігти відключенню, то варто залучити реструктуризацію боргу.
Юрій Звеліндовський, експерт у галузі ЖКГ:
Там надати, наприклад, гарантійного листа, що борг буде погашений, наприклад, протягом пів року або року рівними частинами.
Звернення по реструктуризацію стане для постачальника аргументом не вимикати боржника.
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