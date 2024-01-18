На десантування з броні - лише декілька секунд, і бронемашина поспіхом виїжджає з небезпечної зони.

Ворог не припиняє активних спроб атакувати українських захисників. Продовжує наступати на Куп'янському та Лиманському напрямках. Не спадає напруга навколо Авдіївки, окупанти безуспішно намагаються оточити місто. Одним із найгарячіших лишається Лиманський напрям. Ворог там суттєво переважає в небі. Безпілотники запускають групами й майже цілодобово. Тож проїхати до позицій українських захисників можна лише під прикриттям темряви. Наш Станіслав Кухарчук зумів дістатися до десантників 95 бригади. Як штурмовики стримують росіян - далі.

Час перед світанком. Група десантників 95 бригади вирушає на позиції. Дорога не близька та вкрай важка навіть для бронетранспортера. Час від часу бійці моніторять небо. Через гуркіт двигуна нічого не чути, на вулиці розвиднілось і ворожі дрони вилетіли на полювання.

На десантування з броні - лише декілька секунд, і бронемашина поспіхом виїжджає з небезпечної зони. Лінія нашої оборони зовсім близько і пересуватись тут можна або вночі, або під прикриттям посадок … Фронт буквально дрижить від вибухів.

Станіслав Кухарчук - кореспондент:

Що тут говорити про цю війну - мороз, стрільба, дрони… Ми спеціально вдягнули маскувальні халати, щоб хоч якось зливатись із фоном, тому що дрони просто скрізь.

На Лиманському напрямку росіяни ще з літа не припиняють спроб прорвати нашу оборону. Їхня артилерія цілодобово рівняє все навкруги, а через засилля ворожих дронів пройти непоміченими - задача майже нереальна. Попри маскування росіяни помічають і нашу невеличку групу.

Станіслав Кухарчук - кореспондент:

Ось над нами зараз висить дрон, ми не розуміємо, чи ворожий, чи наш, ми знайшли таке укриття і будемо перечікувати, чи буде обстріл, чи ні.

Роман - військовослужбовець 95 ДШБр:

Вони відстежують рух… В більшості випадків малі групи не рухаються… Але щось прилетіло - значить по нас, бо більше нікого тут немає, руху немає.

Вийти з укриття нам вдається лише коли дрон відлітає на перезарядку. Чим ближче до позицій, тим апокаліптичнішим стає пейзаж і гучнішими звуки вибухів. З наших спостережних постів росіяни у зоні прямої видимості. Костянтин заступив на чергування і вже другий раз за годину поповнює боєкомплект. Робити це замерзлими пальцями вкрай складно і болісно.

Поки Костя чергує - його побратими відпочивають у глибоких землянках. Аби хоч якось зігрітись, хлопці палять окопні свічки, привезені волонтерами. Вони чадять, спалюють кисень, але гріють, а для передової - це вже розкіш, адже дим привертає увагу ворожих дронів, яких над позиціями безліч.

- Костя, дивись, на камері він є? - Є, зависла ! - Давай стріляй...

І таких заходів на наші позиції ворожі дрони роблять десятки за день. Росіяни відчутно переважають в небі, каже Костянтин. Адже крім скидів, квадрокоптерами росіяни активно корегують свою артилерію.

Костянтин - військовослужбовець 95 ДШБр:

Пробують над позицією щось скинути... Скидають… Вчора… Прилітала по нас мінометка. Всі позиції пристріляні наші, нас час від часу так закидають, закидають...

На будь-яке просування росіян з позицій десантників миттєва відповідь, і не тільки зі стрілецької зброї.

А ворог штурмує наших десантників постійно. В тутешніх посадках чорніє підбита російська техніка, а тіла ворожих штурмовиків лежать чи не під кожним кущем. Деяким росіянам пощастило, каже "Лиман", вони потрапили в полон. Переважно - це колишні ув'язнені.

Позивний "Лиман" - військовослужбовець 95 ДШБр:

Як вони всі кажуть, що їх типу обдурили, вони ж так всі кажуть, що їх обдурили, що їх не туди відправили, куди обіцяли. Всі йдуть через амністію...

Поки ворог зализує рани, наші хлопці вгризаються в мерзлу землю. Якщо з російською піхотою десантники справляються, то-от ворожі снаряди й ФПВ-дрони - це справжня пошесть. Від них рятує тільки глибокий окоп…

Павло - військовослужбовець 95 ДШБр:

Чим глибше, тим краще… І нори в середині обов'язково… Осколки, бо більшість "300" - це від осколків.

Якими б сталевими не здавались десантники - їм теж важко, ворог постійно тисне, а його потрібно зупинити, щоб не втратити Україну.

Саме для цього підрозділу - 95-ї десантно-штурмової бригади команда "Подробиць" спільно з черкаськими волонтерами оголошує збір на квадрокоптер із тепловізійною камерою. Закликаємо всіх долучитись, адже ця техніка допоможе хлопцям не лише воювати, а й зберегти їхні життя. Реквізити ви бачите на своїх екранах. Не будьте байдужими.

ПриватБанк - 5168 7456 0600 6408 - волонтер Ірина Апілат.