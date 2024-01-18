18 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" про свіжі новини цього дня економічного форуму у Давосі.

"Сьогодні ми активно працювали по темі російських заморожених активів. Йдеться про суму 330 мільярдів доларів. Це величезні кошти, на які Україна заслуговує. Ми почали голосно говорити про необхідність ухвалення комплексного рішення про те, щоб ці кошти ми могли використовувати на потреби нашої армії та відновлення.

В кулуарах Давоса відбулося декілька дуже важливих розмов, які, я не маю сумнівів, впливатимуть на ті рішення, які будуть ухвалені щодо заморожених активів. Тому що тут зібрались фінансисти, юристи, політики. Всім їм належить ухвалити це рішення. Проте воно є неминучим і потрібне якнайшвидше. У росії потрібно забрати максимальну кількість грошей. Вона повинна заплатити за завдану шкоду.

Ми прийняли комплексне рішення. Воно юридично не просте, але сьогодні ми мали дуже детальні дискусії про суверенні імунітети, стабільність фінансової системи, довіри до західних валют... Дійсно були люди, які стверджували, що неможливо вирішити ці проблеми заморожених активів. Проте, якщо політики ухвалюють політичні рішення про те, що певне рішення повинно відбутися, тоді і юристи, і банкіри знаходять правильні рішення. Це саме той випадок. За ці кошти можна побудувати нові мости, школи, фізично побудувати нову Україну", - сказав Кулеба.

Також міністр підкреслив, що приклад Британії надихнув низку країн пришвидшити рішення про надання допомоги щодо безпеки. Перемовини президента Зеленського з премʼєр-міністром Сунаком і документ, який вони підписали, важливий не тільки сам по собі, а і тому, що дав такий важливий імпульс іншим. Незабаром варто очікувати нові підписання.