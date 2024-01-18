Медіа зараз майорять версіями - яка ж це зброя?

Про епічне влучання останніх днів: пошкодження Іл-22 та знешкодження російського А-50 в районі Азовського моря. Експерти впевнені: втрата літаючого радару, як його називають А-50, дуже серйозна втрата для росії: політична, військова та іміджева. Не кажучи вже про фінансовий збиток. Адже ціна такого літака - майже пів мільярда доларів.

До того ж сьогодні з'явилася інформація, що після знешкодження А-50 почало трясти російську військову верхівку: тривають службові розслідування, а кілька вищих офіцерів залишили посади.

Втім, деталі операції досі залишаються невідомі, як і те яку зброю залучили для збиття літаків. Версії збирав Руслан Смєщук.

Ще один реальний військовий рекорд. Сили оборони знищили російський літак ДРЛО А-50

Були відстежені маршрути російських літаків - і на них чекали.

Літак А-50 - це величезний літаючий потужний радар, що сканує простір на дистанції в сотні кілометрів, а також може збільшувати радіус перехоплення російських комплексів ППО. Крім того, літаки такого типа допомагають російській армійській авіації, яка діє на лінії фронту.

Доки - офіційні спікери дуже обережно та обмежено коментують збиття А - 50. Без особливої конкретики, деталей тощо.

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ:

Ми показали, що уміло застосовуємо озброєння, можемо проводити різні операції зі знищення ворога там, де він цього не чекає. Це було і на півночі, ви знаєте, і на півдні були знищені російські сучасні літаки типу Су. Про таку ціль як А-50 безумовно всі в Повітряних силах мріяли, і Повітряні сили зрештою це зробили.

Андрій Юсов, речник Головного управління розвідки:

Це серйозний успіх для України, оскільки здеградована російська економіка та промисловість не здатна виробляти такі літаки, їх в строю залишилось менш як 10, і це серйозна загроза І фінансова втрата для окупантів, і технологічне послаблення.

Медіа зараз майорять версіями - яка ж це зброя? Лунають варіанти від перероблених радянських комплексів ППО до західних що вже є на озброєнні. Чи навіть та зброя - якої до того не було. Адже такі літаки-радари зазвичай літають у відносній безпеці. Прикриті великою дистанцією до супротивника та власними силами різноманітних ППО. Міжнародні експерти аплодують цій операції.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Україна побачила можливість, вона не поспішала, дала росії час почуватися справді безпечно, посунула ППО так близько до лінії фронту, наскільки це можливо і завдала шок-удару. Це була цілковито блискуча пастка, втілена Україною, я просто схиляю голову, молодці, гарна робота.

Крім того - схоже що на атаку по А-50 реагували російські сили ППО з прикриття Керченського мосту. Наземні комплекси теж почали стріляти, схоже в результаті дружнього вогню пошкодили російський літак ІЛ-22. Це повітряний командний пункт. Що з ним - достеменно наразі не відомо. Росіяни вкидували різні некоректні фото та версії. Тож щонайменше ІЛ-22 фатально пошкодили. Щодо А-50 із загальним екіпажем тринадцять-вісімнадцять кваліфікованих пілотів, техніків та інженерів - знищені.

Валерій Романенко, авіаційний експерт:

Вартість такого літака - ще за радянських часів - перевищувала на кілька десятків разів базовий ІЛ. Вартість такого літака зараз наближається до пів мільярда доларів.

Але для росії - такі літаки безцінні. Бо справа не в грошах - їх у рф ще вистачає. Справа у технологіях.

Валерій Романенко, авіаційний експерт:

У росіян таких літаків було 9 на початок війни. Один пошкоджений в білорусі, один - знищений. Є в них ще такий проєкт А-100 "Прем'єр" на базі модифікованого Ілюшина, які виготовляються в Ярославлі. Але цей літак в стадії випробувань і навряд чи він в найближчі роки з'явиться. Тобто збудувати новий, з нуля, в обмеженому періоді часу - у росіян нема. Це роки.

Все російське виробництво відносно сучасних літаків ДРЛО - насправді модернізація радянського спадку. І та - повільна.

Валерій Романенко, авіаційний експерт:

Вони модернізували А-50 в А-50, тобто повикидали аналогове обладнання та замінили на цифрове. Так, вони почали це робити - передали один літак в 11 році. А потім по 2023 рік робили по 1 літаку на два-три роки. І загалом модернізували всього 8 машин.

Як це вплине на перебіг бойових дій? Імовірно трохи відсуне такі літаки далі в глиб російської території та збільшить навантаження на наявні літаки ДРЛО. Купити їх неможливо, ресурс двигунів та апаратури - наразі пришвидшено спалюються.

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив":

Все це буде впливати на отримання окупаційними військами розвідінформації, а також і щодо доповнення цілевказання тактичної авіації, а також навіть і радарів стратегічної авіації, крилатими ракетами та не тільки.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

росії доведеться відійти ще більше назад, тобто вони частково втратять зір, щоб ви розуміли, вони зможуть продовжувати збирати розвіддані, але що ближче до поля бою розвідувальний літак, то краще він працює, тому Україна по суті відсунула назад російські "очі" в небі. Це означає менше розвідданих, менші здібності щодо прицілювання.

Експерти впевнені: це не те що змінить все, це не виграє війну, але є важливим елементом для утримання українських сил в безпеці, особливо протягом динамічних маневрів. Це шкодитиме швидкому наведенню росіян на цілі.