Міністерство фінансів США розширило перелік осіб, які підпадають під запроваджені проти росії санкції. 18 січня під обмежувальні заходи потрапили 17 танкерів під прапорами Ліберії, які перевозили російську нафту, а також судноплавна компанія Hennesea Holdings з ОАЕ.

У повідомленні Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) уточнюється, що під санкції потрапили наступні танкери, які належить Hennesea Holdings:

Aristo,

HAI II,

HS Arge,

HS Everett,

HS Glory,

HS Legend,

HS Star,

LA Pride,

Osperous,

Peria,

HS Buraq,

HS Esberg,

Sensus,

Mona,

Nellis,

Sara II

Uze.

У грудні США та інші країни G7 посилили заходи щодо контролю за дотриманням цінової стелі на російську нафту ($60 за барель). Посилення санкцій супроводжується запровадженням обмежень проти судноплавних компаній, які перевозять сировину з рф.

16 січня міністр нафти Індії Хардіпа Сінгха Пурі заявив, що російські танкери стикаються з проблемами при розвантаженні нафти в індійських портах через посилення санкцій.

Санкції, зокрема, зачепили поставки нафти сорту Sokol з проекту "Сахалін-1", до якого входять індійська ONGC, японська SODECO та "Роснефть". Через обмеження майже десяток завантажених танкерів з сахалінською нафтою зараз простоюють у морі, очікуючи на розвантаження.

Нагадаємо, корейська компанія Samsung Heavy припинила виробляти обладнання для російських СПГ-танкерів.