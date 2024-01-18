США запровадили санкції проти 18 танкерів, які перевозили російську нафту [ Редагувати ]
Міністерство фінансів США розширило перелік осіб, які підпадають під запроваджені проти росії санкції. 18 січня під обмежувальні заходи потрапили 17 танкерів під прапорами Ліберії, які перевозили російську нафту, а також судноплавна компанія Hennesea Holdings з ОАЕ.
У повідомленні Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) уточнюється, що під санкції потрапили наступні танкери, які належить Hennesea Holdings:
- Aristo,
- HAI II,
- HS Arge,
- HS Everett,
- HS Glory,
- HS Legend,
- HS Star,
- LA Pride,
- Osperous,
- Peria,
- HS Buraq,
- HS Esberg,
- Sensus,
- Mona,
- Nellis,
- Sara II
- Uze.
У грудні США та інші країни G7 посилили заходи щодо контролю за дотриманням цінової стелі на російську нафту ($60 за барель). Посилення санкцій супроводжується запровадженням обмежень проти судноплавних компаній, які перевозять сировину з рф.
16 січня міністр нафти Індії Хардіпа Сінгха Пурі заявив, що російські танкери стикаються з проблемами при розвантаженні нафти в індійських портах через посилення санкцій.
Санкції, зокрема, зачепили поставки нафти сорту Sokol з проекту "Сахалін-1", до якого входять індійська ONGC, японська SODECO та "Роснефть". Через обмеження майже десяток завантажених танкерів з сахалінською нафтою зараз простоюють у морі, очікуючи на розвантаження.
Нагадаємо, корейська компанія Samsung Heavy припинила виробляти обладнання для російських СПГ-танкерів.
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