Астрономи знайшли найдавнішу чорну діру віком понад 13 мільярдів років [ Редагувати ]
Вчені Кембриджського інституту спільно з фахівцями NASA за допомогою телескопа "Джеймс Вебб" виявили в галактиці GN-z11 (сузір'я Великої Ведмедиці) найстарішу з відомих чорних дір. Вона утворилася через 400 млн років після Великого вибуху, понад 13 млрд років тому, повідомили в Кембриджському університеті.
Раніше вчені вважали, що надмасивні чорні діри можуть досягати своїх розмірів лише через мільярди років.
При спостереженні за нещодавно відкритою чорною дірою вчені припустили, що чорні діри можуть "народжуватися великими" або поглинати матерію з галактики зі швидкістю, яка в п'ять разів перевищує ту, яка вважалася максимально можливою.
Відкрита чорна діра приблизно на 70 млн років старша за виявлену вченими у листопаді 2023 року. Вона з'явилася через 470 млн років після Великого вибуху і на момент осені минулого року вважалася найстарішою.
Нагадаємо, раніше NASA показало порівняльні розміри чорних дір.
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