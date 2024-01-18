Роковини катастрофи у Броварах: історії постраждалих [ Редагувати ]
Сьогодні минув рівно рік від трагедії у Броварах. Тоді, в результаті падіння гелікоптера ДСНС на території одного з дитячих садків загинули 12-ро людей, серед них і 5-річна дитина з матір'ю та ще двоє жінок. На борту гвинтокрила загинули всі, зокрема тодішній міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його заступник, 10 людей - екіпаж та пасажири. Поранень та опіків зазнали 25 людей, серед яких - діти.
За рік по трагедії мій колега Роман Барашев вирушив на місце трагедії й поспілкувався з тими, хто пережив її. Його репортаж далі.
Олександр Кононенко, начальник дільниці з реконструкції дитсадка "Джерельце":
Пішли подивимося. Почали оздоблювальні роботи.
Олександр показує нам, як триває відновлення дитсадка, на який рівно рік тому впав вертоліт.
Олександр Кононенко, начальник дільниці з реконструкції дитсадка "Джерельце":
Де був гвинтокрил - тут вигоріло все, це все вручну зчищалося, вся сажа. Тут будуть санвузли, умивальники. По максимуму все, що можна робить, все робиться.
Руслана Кислова, директор дитсадка "Джерельце":
Сюди, в адміністративний корпус - тут були кабінети, роздягальні груп, а зверху був фізкультурний зал.
Руслана Кислова, директор дитсадка "Джерельце":
Гуркіт, зриви, хтось втратив свідомість на деякі секунди, потім опанували себе і почали виводити дітей. За 2 хвилини всіх дітей вивели, але ж на вулиці було холодно. Діти роздягненні, дим, то дітей пересаджували через забор, і вели навкруги - у квартири до людей, в церкву, у нас тут поруч.
Усе сталося 18-го січня у місті Бровари на Київщині.
Олена, жителька Броварів:
Якраз сюди дітей в школу вела - було видно зразу дим, і дуже паливо таке - їдкий запах був.
Саме загоряння пального й наробило найбільшої біди, нині роблять висновок будівельники.
Олександр Кононенко, начальник дільниці з реконструкції дитсадка "Джерельце":
Пальне, висока температура, гвинтокрил був повністю заправлений, і горіло тут жахливо все.
На борту гелікоптера було 10-ро людей. Оперативна група на чолі з міністром МВС Денисом Монастирським прямувала на схід України. Загинули всі: троє членів екіпажу та 7-ро пасажирів.
Віктор Комісаров, курсант Військового інституту КНУ ім. Шевченка:
Денис Монастирський - я вважаю - це дуже велика втрата для України. Це був, напевно, один з прикладів як повинен себе вести будь-який політик.
Унаслідок падіння гвинтокрила загинули також 5-річна вихованка дитсадка "Джерельце", її мама та ще дві жінки, які виходили з будівлі в момент падіння вертольота.
Руслана Кислова, директор дитсадка "Джерельце":
Не минає ні одного дня, щоб ми не згадували про цю трагедію. І Міланку дуже часто згадуємо.
Поранень зазнали двадцять п'ять людей. Зокрема, й діти.
Надія Оксюта, мама вихованки дитсадка "Джерельце":
Ми постраждали тут під час падіння гвинтокрила разом з донькою. Опіки обличчя, ноги, руки. У доньки так само ноги, руки й обличчя. Доходячи до садочка, почули звук гвинтокрила, вирішили подивитись на нього. Зупинилися біля входу в садочок. Дякую Богу, що ми не зайшли в садочок, ці хвилинки, які ми постояли, врятували нам життя. Нас накрило полум'ям, падаючи, я доньку накрила собою, закривала від цього полум'я, як могла. Потім ми якимось чудом встали, відбігли від епіцентру. Я з доньки пообривала, що на ній плавилось - шарфик, шапку, з себе так само. На собі потушила вогонь на ногах, на мені горіло все, взяла Ліну на руки, ми вибігли з території садочка.
Двоє постраждалих і досі перебувають в медзакладах за кордоном, каже директор. Надія та її донька вже повернулися додому після лікування в Австрії.
Надія Оксюта, мама відвідувачки дитсадка "Джерельце":
Нам робили дуже багато пересадок шкіри. Курси реабілітації проходимо в Україні - в Києві, в Броварах. Це процедури на шрами для поліпшення стану. Тому що воно болить, воно тягне, зудить, дуже неприємно, дуже важко і мені, і дитині. Дитині потрібна у майбутньому операція на руку - права ручка постраждала дуже сильно. Дякувати Богу, що ми живі.
І мама, і донька вчилися знову ставати на ноги, займалися з психологами.
Надія Оксюта, мама відвідувачки дитсадка "Джерельце":
Ми Алісу разом з чоловіком удвох ставили на ноги. Учили ходить. - Зараз бігає? - Бігає. Ходить на карате і на танці.
На допомогу рятувальникам того дня прийшли місцеві, навіть студенти та школярі.
Віктор Комісаров, курсант Військового інституту КНУ ім. Шевченка:
Забігла сестра, каже: упав вертоліт біля мого садочка. Я набрав друга Андрія, він каже, що є така інформація, приходь, допомагай. Занесли йому трьох дітей, його мама і він почали надавати першу медичну допомогу.
Відкриття садочка заплановане на початок наступного року. Там досі триває реконструкція. Будівельники кажуть: руйнування виявилися дуже серйозними.
Олександр Кононенко, начальник дільниці з реконструкції дитсадка "Джерельце":
Температура порушила структуру бетонну, плити перекриття підвальні всі були полопані.
Олександр у перші дні вторгнення захищав Бровари у лавах тероборони. Отримав контузію та поранення ноги. Нині працює над відновленням дитсадка.
Олександр Кононенко, начальник дільниці з реконструкції дитсадка "Джерельце":
Теплі підлоги поробили, поміняні вікна, зроблені теплі підлоги в групах, щоб діткам тепло було.
Торік у листопаді представники ДБР завершили розслідування за фактом авіакатастрофи. Чиновникам Управління авіації ДСНС повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду. Після того як підозрювані ознайомляться зі звинуваченнями, матеріали передадуть до суду.
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