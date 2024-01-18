Росіяни намагаються захопити Синьківку: Сирський відвідав позиції ЗСУ під Куп'янськом [ Редагувати ]
Російська армія продовжує штурмувати позиції ЗСУ на Куп'янському напрямку. Основні сили окупантів зосереджені на захопленні Синьківки. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, який відвідав позиції ЗСУ під Куп'янськом на Харківщині.
"З метою забезпечення контролю над обстановкою та надання допомоги на місцях здійснив чергову робочу поїздку до військових частин, які тримають оборону на Куп’янському напрямку.
На цьому напрямку ситуація залишається напруженою. Ворог не припиняє ведення активних штурмових дій та здійснення інтенсивного вогневого ураження. Основні зусилля противник зосередив на витісненні наших підрозділів з Куп’янського лісу та на захопленні Синьківки.
Безпосередньо на місцях заслухав доповіді командирів щодо обстановки, яка склалась та характеру дій ворога.
Разом з командирами військових частин проаналізували імовірні подальші дії противника та визначили оптимальні варіанти дій наших військ. Спланували застосування резервів та порядок вогневого ураження.
Попри складну обстановку на Куп’янському напрямку ми тримаємо оборону та нищимо ворога", - повідомив генерал Сирський.
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