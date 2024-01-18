Одразу два медійні скандали сталися останніми днями. Журналіст-розслідувач видання "Наші гроші" Юрій Ніколов заявив: у його квартиру намагались прорватися люди у формі. Вони налякали його матір та сусідів. Ніколов запевнив, вже дав показання у поліції, після чого було відкрите кримінальне провадження.

Тим часом одразу два Комітети Верховної Ради звернулися до правоохоронців щодо ситуації навколо журналістів редакції Bihus.Info. Подробиці цієї історії - в матеріалі Олени Логінової.

Все почалося з цього відео, на якому члени команди Bihus.Info нібито вживають наркотичні речовини під час корпоративу у заміських будиночках. Відео та аудіозаписи оприлюднив медіаресурс під назвою "Народна правда". У ролику розмістили також аудіофрагменти - де співробітники "Бігусу" нібито домовляються про вживання наркотичних речовин.

Ця публікація викликала неабиякий резонанс у медійників і суспільстві. На скандал миттєво відреагував сам засновник проєкту Bihus.Info Денис Бігус. Він пообіцяв провести кадрові "чистки" у своїй команді. Але при цьому зауважив, що такі відеозйомки і їхній "злив" - неприпустиме втручання в особисте життя медійників. І назвав такі дії - тиском та умисним переслідуванням.

Денис Бігус, засновник проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info:

Коротке опитування учасників того відосу показало, що та частина, в якій прослушка телефонів, була змонтована з декількох епізодів між якими місяці. Тобто маємо підстави стверджувати, що за членами команди вже тривалий період слідкують - вперто, системно і дорого. Це не виглядає як спонтанна акція помсти за якийсь матеріал - це системне тривале слідкування і переслідування для дискредитації роботи команди.

А вже сьогодні ми спілкуємось із заступницею головного редактора проєкту розслідувань Bihus.Info Алісою Юрченко. Вона каже, таке приховане спостереження стало для їхньої команди шоком. Зараз вони повністю реконструюють події тих днів. Опитують всіх співробітників. Таку ситуацію називає цілеспрямованою акцією проти їхньої команди.

Аліса Юрченко, заступник головного редактора проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info:

Наша позиція полягає в тому, що ми звільнили декількох членів команди, коли дізналися цікаві новини, які всі побачили разом. Разом з тим ми однозначно розуміємо, що це була величезна грандіозна спецоперація з прослуховування і відеоспостереження за всією командою Bihus.Info. Це безумовно втручання і в приватне життя, і професійне життя, тому що мета була відшукати якийсь компромат саме на журналістів, ми в цьому не сумніваємося.

Аліса каже, команда Bihus.Info подала заяви до правоохоронних органів.

Аліса Юрченко, заступник головного редактора проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info:

Ми подали заяви. Порушено право на приватне життя всіх членів команди, ми пишемо багато заяв, зараз відкрила Національна поліція за однією заявою кримінальне провадження. Ми також будемо звертатися до Служби безпеки, яка за власною ініціативою відкрила провадження, будемо звертатися, щоб вони нас там визнали потерпілими.

Реакції "посипалися" одна за одною. І не лише від медійників.

Про неприпустимість переслідування журналістів - заявили одразу у двох Комітетах Верховної Ради з питань свободи слова та з питань гуманітарної політики. Вони також звернулись до правоохоронців.

Ярослав Юрчишин, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова:

Конституція гарантує громадянам України не втручання в приватний простір і приватне життя, крім того, журналісти мають додаткові механізми захисту професійну діяльність. Звернулися до всіх правоохоронців, служби безпеки, Офісу Генерального прокурора, Нацполіції з проханням повідомити, на якому етапі зараз розслідування чи відкриті кримінальні провадження, і власне по яких статтях.

Служба безпеки України відзвітувала про відкриття кримінального провадження за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

Служба безпеки України розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту "Bihus.Info". На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України, як демократичної держави. Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин.

А вчора у вечірньому зверненні ситуацію прокоментував Президент України. Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості переслідування журналістів.

Володимир Зеленський, Президент України:

Окремо щодо ситуації з нашими журналістами, зокрема фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування і з'ясує всі обставини - будь-який тиск на журналістів неприпустимий.

І вже сьогодні по обіді стало відомо, що Київська обласна прокуратура відкрила провадження після подачі заяви про збір та поширення конфіденційної інформації.