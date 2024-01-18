Міністерство юстиції України напрацювало зміни до законодавства, які дозволять людям з судимістю долучитися до оборони країни. Про це заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявила в ефірі Українського Радіо.

Наразі українське законодавство забороняє залучати до лав Збройних Сил України не лише засуджених, які перебувають у в’язницях, але й тих, хто відбув своє покарання та перебуває на волі.

Сьогоднішня діюча норма законодавства не дозволяє засудженим долучитися до лав. Йдеться не тільки про тих, хто зараз відбуває покарання. Проблема в тому, що є десятки тисяч людей, які раніше були засуджені за злочини. Вони живуть серед нас, так само бояться, так само переживають і так само можуть бути корисними, але, на жаль, вони зняті з військового обліку і жодним чином не можуть допомогти армії.

Мінюст вже розробив пропозиції змін до законодавства, які наразі перебувають на розгляді в комітетах Ради.

Так, їм відмовлять і відмовляють. Перша перепона - законодавча, тому ми напрацювали законодавчі зміни та подали їх до комітету. Вони дуже дискусійні, тому що армія має дещо відволікатись на таку категорію людей, як колишні засуджені або теперішні засуджені, якщо вони приєднаються. Але ми вважаємо, що це було б справедливо, по-перше. А по-друге, якщо правильно організувати цей процес, це було б дуже корисно для нас... Якщо ми сьогодні ведемо дискусії в комітетах, то я думаю, що січень-лютий - це час, коли будуть ухвалені нові правила мобілізації. Але не факт, що питання з засудженими вирішиться в цей раз, бо ця дискусія не може зупиняти інші важливі зміни. Можливо зараз в якомусь обмеженому варіанті прийматимуться зміни, наприклад, щодо засуджених, які вже вийшли кілька років назад з в'язниць, або були засуджені за окремі злочини. Хоча наша позиція така, що неважливо, за які злочини. Якщо покарання відбуте, людина на волі, ми всі маємо ставитись до неї, як до звичайної.

На думку заступниці міністра, наразі не варто законодавчо обмежувати, які категорії засуджених можуть мобілізуватися до ЗСУ, а які - ні.

Ми би говорили про те, що такі обмеження не варто зараз включати. Давайте надамо можливість всім, щоб саме бажання долучитись було головним визначальним принципом. Але закон може містити можливості, а вже його виконання залежатиме від потреб країни. Коли постане більша потреба, в більшій кількості людей ми можемо розширювати цей перелік, коли потреба менша, ми можемо говорити, що крім бажання ми обмежуємо, наприклад, статтями.

Нагадаємо, у новому законі про мобілізацію планується надавати відстрочки від мобілізації не за групами інвалідності, а через конкретні захворювання.