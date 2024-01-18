Румунські фермери перекрили тракторами проїзд автомашин до КПП "Халмеу - Дякове" в Закарпатській області вимагаючи припинити імпорт сільгосппродукції з України.

Румунські протестувальники перешкоджають також доступу вантажівок до КПП "Вікову-де-Сус - Красноїльськ" і "Сірет - Порубне". Пропуск легкових автомобілів, пасажирських та автобусів здійснюється у звичайному режимі.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Від суботи почалися заходи блокування. З початку - на напрямку пункту пропуску "Порубне". До дій, які, вчиняють представники аграрного сектору, в подальшому долучилися автоперевізники на території Румунії. Далі додався пункт пропуску "Красноїльськ". І сьогодні з 10:30 - це третій напрямок, який почали блокувати з території Румунії, це напрямок пункту пропуску "Дякове".

Власне можу сказати, що рух досить ускладнений, бо раніше сотні автівок мали можливість перетинати кордон на всіх цих трьох напрямках. Відмінність полягає тільки в тому, що в напрямку пункту пропуску "Красноїльськ" кордон можуть перетинати тільки вантажні транспортні засоби, які слідують порожні, а по напрямку пункту пропуску "Порубне" і "Дякове" - вантажівки, які перевозять вантажі.

Станом на ранок сьогодні за інформацією, яку мали від румунських колег, по напрямку пункту пропуску "Порубне" на території Румунії в бік України знаходились десь 400 вантажівок, на інших напрямках - немає у мене повної обєктивної інформації.

Натомість якщо говорити про напрямок виїзду з України, по напрямку "Порубного" та "Дякове", то діє електронна черга і водіям не потрібно перебувати фізично поряд з кордоном і очікувати на можливість перетину кордону. Можна знаходитися в більш комфортних місцях, натомість система повідомить і про день і про час, коли можна буде перетнути кордон", - розповів Андрій Демченко.