Питання безпекові та політичні - у фокусі уваги на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Зустріч добігає кінця. Головні теми -- війна в Україні, на Близькому сході, протистояння в акваторії Червоного моря та вибори в країнах, що є найвпливовішими геополітичними гравцями у світі. Наприклад, у ЄС, Індії та Сполучених Штатах.

Українську делегацію на форумі очолив Президент Володимир Зеленський. Найпомітніші заяви з Давоса - далі в нашому матеріалі.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Україні потрібен справедливий мир, а світу - зміцнення глобальної безпеки. З таким посланням наша делегація прибула у Давос, де провела зустрічі з представниками понад 50 держав і міжнародних організацій. Серед них - країни Глобального півдня, які наразі дотримуються нейтральної позиції щодо війни в Україні та чиє сприяння потрібне Києву для просування Формули миру. А ще з представниками великого бізнесу - для залучення інвестицій та підтримки української економіки в такий спосіб.

Президент Зеленський обговорив оборонні потреби України з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, подальшу фінансову допомогу Вашингтона - з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а євроінтеграцію України - з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Як наслідок - сторони домовилися про початок скринінгу українського законодавства у межах переговорів про членство України в ЄС. Голова Єврокомісії також наголосила на необхідності стабільної фінансової та збройної підтримки України.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

росія не досягає своїх стратегічних цілей, передусім - військових. москва програє економічно: санкції відсікли її від сучасних технологій та інновацій. Тепер вона залежить від Китаю. І все це засвідчує, що Україна може перемогти у війні. Але варто підтримувати цей опір. Українцям потрібне фінансування у 2024 році та після. Їм необхідне постійне постачання зброї для захисту та повернення законних територій. А також можливості стримувати майбутні напади росії.

Про загрозу з боку росії говорив і Президент Зеленський у своєму зверненні до учасників спеціального засідання форуму. Він застеріг лідерів від наміру заморозити конфлікт, адже такі спроби в минулому зазнали невдачі, а путін - за словами голови держави - хижак, якого не задовольняють заморожені продукти.

Володимир Зеленський, Президент України:

Якщо доведеться боротися з путіним разом у найближчі роки, чи не краще покласти край йому та його воєнній стратегії зараз, поки наші хоробрі чоловіки й жінки вже роблять це? Вони - шанс для всього світу. Вони. У будь-якому кровопролитному протистоянні завжди є момент, коли катастрофу можна зупинити. Україна - така можливість.

Президент закликав лідерів приєднатися до Глобального саміту миру, який пройде у Швейцарії. Ця країна погодилася влаштувати першу зустріч на рівні очільників держав для обговорення Української формули миру. Київ хоче бачити на цих переговорах і Пекін, який донині тримає нейтралітет та раніше пропонував свій мирний план. Однак, за даними видання "Політіко", у Давосі представники КНР відхилили прохання про зустріч із Зеленським. Про самі ж переговори щодо завершення війни говорити ще зарано, каже державний секретар США Ентоні Блінкен - москва не має наміру поступатися окупованими територіями.

Ентоні Блінкен, державний секретар США:

Наразі я не бачу можливості перемов про закінчення російсько-української війни. Ми завжди до цього відкриті та уважні, але найбільше їх хоче український народ. Проте з боку федерації має бути готовність до добросовісних переговорів на основі принципів, які вона сама порушила своєю агресією - територіальної цілісності, суверенітету, незалежності. Якщо і коли росія буде готова до них за такими критеріями, вона сама знайде українців. І однозначно отримає підтримку з боку Сполучених Штатів.

У Давосі представники США пообіцяли й далі працювати з Україною, щоб росія зазнала поразки.