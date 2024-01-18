Місцеві дійсно втомилися працювати на москву й бути колонією для росіян, які відчувають себе вищою расою.

На росії знову протести. Цього разу в Башкортостані. Там люди вийшли на захист місцевого екоактивіста - його ув'язнили на 4 роки. Однак причина спротиву значно глибша - зазначають протестувальники, вони втомилися бути для росіян людьми другого сорту. Тож закликають башкирських чоловіків повертатися з війни в Україні та захищати свою землю зі зброєю. Наталія Косінова розкаже більше.

Російські силовики наводять порядок у Башкортостані. Там - у місті Баймак - почалися масові протести через арешт місцевого активіста Фаїля Алсинова. У квітні минулого року він під час публічного виступу своєю башкирською мовою сказав два слова - простий народ, які російське правосуддя переклало як "народ чорний" і назвало образою жителів Кавказу. І за це Алсинов - отримав 4 роки колонії.

Це початок протесту під залою суду, де Алсинов почув свій вирок. За ґрати він потрапляє не вперше, і в Башкирії його добре знають, як людину, яка відстоює інтереси свого народу. Він захищав місцеву природну пам'ятку - гору Куштау, яку росіяни хотіли віддати під розробку "Башкирської содової компанії". Місцеві давно зрозуміли: гроші від того підуть у москву або на чергове СВО, а рифи древніх морів Куштау просто знищать. Тому під залою суду збирається кілька тисяч людей - акція переростає у протистояння. Проти сльозогінного газу й палиць - у людей лише сніжки.

Засуджений тим часом говорить про апеляцію. Обережно добираючи кожне слово.

Фаїль Альсинов, активіст:

Усім величезне дякую, я цього ніколи не забуду, я своє не визнаю, я завжди боровся за справедливість, за свій народ, за свою республіку.

Протест розігнали та порушили кримінальну справу за двома статтями - про масові заворушення та застосування насильства до представників влади, тобто поліції. Шістьох людей арештували. Тим часом очільник Башкортостану публічно визнає: засудили Фаїля Алсинова не за ті два слова й навіть не за гору Куштау.

Радій Хабіров, в.о. голови Республіки Башкортостан:

Можна одягати на себе таку маску доброго екоактивіста, патріота, насправді ж ситуація не така. Ця група людей, із них частина перебуває закордоном, це фактично зрадники звідти, які закликають до відділення Башкортостану від росії. Вони закликають до партизанської війни тут. Ви уявляєте про що йдеться?

Місцеві дійсно втомилися працювати на москву й бути колонією для росіян, які відчувають себе вищою расою. Про це йдеться у численних зверненнях, які з'явилися у мережі після вироку Альсинову.

Алтинай Валітов, башкирський співак:

Суд над ним був останньою точкою кипіння, адже в наших серцях кипіло уже давно, а що кипіло, чому кипіло? Російський націоналізм, саме це причина, кожен башкирець відчував це. Утиски!

І без того непросту ситуацію погіршує війна проти України. Адже в Башкирії розуміють, що воювати йдуть не москвичі, а чоловіки з небагатих республік.

Ігор Рейтерович, політолог:

Башкортостан, наприклад, є суб'єктом російської федерації, як і деякі інші, з яких достатньо велика кількість молодих людей були мобілізовані до армії, або вони пішли самі служити просто за гроші для того, щоб заробити.

Тому у Башкирії заговорили про те, кому насправді потрібна СВО.

Я закликаю усіх бійців Башкирії покинути територію України й повернутися на свою батьківщину для захисту своєї землі й свого народу, поки ви там воюєте за амбіції однієї людини, ваш народ б'ють палицями ОМОН і росгвардія.

У мережі вже з'явилися відео, записані башкирцями з України. Вони своєю рідною мовою закликають випустити Фаїля Алсинова й погрожують повернутися додому та вирішити усі питання зі зброєю. Ці відео - у поганій якості, певно зняті на дешеві телефони, а бійці - закривають обличчя. Та у відповідь - з'являється запис інших нібито башкирських військових, де людей більше, зброя краща, камера - хороша, обличчя ховають не всі, і говорять російською.

Екстремісти із заборонених організацій обманюють і одурманюють наших людей, намагаються вивести їх на мітинг.

Якщо башкирці кинуть путінське СВО й повернуться захищати свою республіку - це стане проблемою для москви - вважають українські військові.

Юрій Сиротюк, директор аналітичного центру "Української студії стратегічного дослідження", молодший сержант 5-ї окремої штурмової бригади:

росія уже має приклад, коли один невеликий загін ледве до москви не дійшов - Пригожина. І ми бачимо, наскільки крихка ця держава. Весь ресурс силовий накопичений тут. Тому навіть якщо один батальйон почне рух в бік росії, то невідомо, чи є можливості в них це зупинити.

Тим часом у Башкортостані планують новий протест - уже завтра - і закликають інші республіки приєднатися. Політологи кажуть - це гарна тенденція. Коли і якщо національні меншини об'єднаються - кремлю таки доведеться звернути увагу на внутрішні проблеми.