З 16 січня на кордоні з Польщею для вільного руху вантажівок розблоковано три пункти пропуску: "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" та "Рава-Руська - Гребенне". З 6 січня розблокований пункт пропуску "Шегині - Медика".

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Польські фермери перебували на напрямку пункту пропуску "Шегині-Медика", який був розблокований ще 6 грудня. Натомість по напрямку пунктів пропуску "Рава Руська - Гребенне", "Ягодин-Дорогуськ" і "Краківець-Корчова" перебували представники польських перевізників, які розблокували кордон 16 грудня.

Близько 16-ї години - на напрямку "Рава Руської" і "Краківця", ближче до 20-ї години - напрямок пункту пропуску "Ягодин". Зараз інтенсивність руху досить активна по усіх цих чотирьом напрямкам.

Можу також нагадати, що по напрямку пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" під час блокування перетинала кордон найменша кількість вантажівок, хоча це найбільший інфраструктурний об'єкт, який може пропустити понад тисячу автівок. І вже протягом вчорашнього дня ми бачимо інтенсивність руху вантажівок по цьому напрямку на рівні понад 1100 машин, які перетнули кордон за добу в обох напрямках.

Звісно, ще залишалася черга, десь близько 1200 вантажівок по всім цим чотирьом напрямках на території Польщі в бік України. Це спричинено тим, що довгий час велика кількість вантажівок не могли нормально перетнути кордон. Найбільше навпроти пункту пропуску "Шегині".