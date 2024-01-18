Від початку цього року російські диверсійно-розвідувальні групи вже кілька разів намагались зайти на прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Наші бійці дали гідну відсіч ворогу. Щоб підтримувати себе у формі - українські воїни постійно тренуються.

На чому роблять акценти під час вишколів? Та яка нині обстановка у Північній операційній зоні? Розповість Анатолій Журавльов.

За легендою навчань, українські воїни за допомогою безпілотника виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу на прикордонні Чернігівщини.

Як бачите, технології нам дуже допомагають. Ми бачимо, що вони роблять, ми розуміємо, де вони. Ми в таку пору року можемо включити тепловізійну камеру - і навіть якщо хтось з них десь сховався, намагаються зробити засідку - ми його побачимо.

Тим часом у напрямку умовного ворога висунулися протидиверсійні та протидесантні групи. Зав'язується бій!

Кілька хвилин - і умовну ДРГ знищено. Серед живих - тільки один ворожий солдат. Його українські воїни беруть у полон.

Під димовою завісою разом із полоненим військовики хутко залишають місце бою.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

У всіх є бойовий досвід, але при цьому ще й навчаємося. Як кажуть, противник не дрімає, тому ми й навчаємося, здобуваємо навички, що в бойовому виконанні якогось завдання або вже поза ними.

Бійці переконані: такий вишкіл - тримає у формі. Це потрібно навіть досвідченим воїнам.

Позивний "Дід", військовослужбовець Збройних сил України:

Ти коли тренуєшся, у тебе постійно іде навик-навик-навик, а коли ти потренувався і кинув - ти забуваєш. Це ьреба постійно тренуватися, як спортсмен. Він тренується, і в змаганнях перемагає. Так само й у нас - потрібно тренуватися постійно.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Що у них, що у нас - контактний бій і на розрив. Тому що може якась підгрупа обійти тебе з флангу, з тилу - і ти можеш попасти, сам жертвою залишитися. Противник теж не дурний. В нього прикриття артилерії, в нього мінометне прикриття, може, і танчик виїхати.

Під час навчань бійці удосконалюють злагодження між підрозділами, застосовують передові технології. Від цього в умовах реального бою залежить багато, кажуть воїни.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Порівнювати з 14-м роком і зараз повномасштабне - трохи дві різні речі. Тобто противник з більшими силами, з більшими людьми. Почали навчатися по-новому. Тобто уже війна, можна сказати, роботів - вже і БПЛА застосовуються більше, дрони-камікадзе, наземні роботи, надводні, підводні - технологічний прорив у цьому плані.

У командуванні Об'єднаних сил ЗСУ зазначають: якісна підготовка бійців і зведення нових оборонних рубежів допомагають нині контролювати обстановку у Північній операційній зоні. Хоча росіяни цьогоріч УЖЕ проявляли активність на прикордонні.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:

Було зафіксовано 5 намагань противника завести диверсійно-розвідувальні групи, були задіяні наші протидиверсійні резерви. Це бойова робота. Станом на зараз ситуація стабільна і накопичення сил ворога у прикордонних районах з Україною не відмічається. Що ж до майбутнього - кожен військовий має бути готовий до зростання рівня військової загрози, чим ми й займаємося під час нашої діяльності на всіх напрямках.

Тож наші бійці удосконалюватимуть свої навички й надалі. Щоби ворожі солдати не мали жодного шансу для перетину українського кордону.