Кордон без перешкод можуть перетнути легковики та автобуси, а також пішоходи.

Сьогодні зранку румунські фермери заблокували пункт пропуску "Халмеу-Дякове". Він став третім перекритим КПП на українсько-румунському кордоні. І це попри угоду румунського уряду з фермерами про послаблення і зняття блокади. Протестувальників не влаштовують високі ціни на пальне. Через це черга вантажівок збільшується і з українського боку, і з румунського.

Наша Ольга Лучек бачила ситуацію по обидва боки кордону. Її ексклюзивний матеріал - далі.

Ольга Лучек - кореспондентка:

Ми зараз перебуваємо на міжнародному пункті пропуску "Порубне". Тут в електронній черзі на виїзд з України очікують півтори тисячі ваговозів. Для порівняння ще пару днів тому ця кількість була вдвічі меншою.

Кордон без перешкод можуть перетнути легковики та автобуси, а також пішоходи.

Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону:

Поки ми просто як прикордонники стикаємося з проблемою руху вантажними транспортними засобами, тобто він ускладнений як з боку Румунії, так і з боку України.

Тож ми вирішили поспілкуватися із мітингарями, і пішки вирушимо до Румунії. КПП "Сірет" - туди зараз прямує чимало подорожуючих.

Ольга Лучек - кореспондентка:

Ми перетнули кордон, спробуємо з'ясувати у протестувальників їхні мотиви, вирушаємо на місце перекриття траси. Для цього пройти треба декілька кілометрів.

Дорога довга. Але вже майже одразу бачимо припарковані вантажівки.

Ольга Лучек - кореспондентка:

Черга з фур простяглася на багато кілометрів. Водії мерзнуть по декілька діб.

Ці хлопці стоять у черзі вже три дні. Кажуть, запаси харчів помалу закінчуються. Водії - у відчаї.

Василь та Андрій, водії вантажівок:

А що будемо ми казати, вони собі рішають свої проблеми, сказали вони, коли вирішать, тоді нас пропустять. Чужа держава - ми тут є ніхто. - Так, ми в чужій країні, що тут казати.

Загалом страйк фермерів у Румунії триває вже шостий день.

Ольга Лучек - кореспондентка:

Ось ми вже на місці, протестувальників тут багато, вони привезли з собою трактори та іншу сільгосптехніку, йдемо поговорити.

Владислав Петричак, аграрій, учасник протесту:

Ми не маємо нічого проти українського народу, проти України. Проблема у тому, що Україна виробляє дешевшу продукцію, ніж у Румунії. Ми не можемо виробляти настільки дешево, як у вас. У нас паливо дорожче, добрива дорожче, насіння більш дорогі, не говорячи вже про людську працю. Ми не можемо виробляти за цінами, як у вас.

Переговори фермерів з румунськими урядовцями тривають. І протестувальники вже пішли на деякі поступки для українських водіїв. Пропускають 10 вантажівок на годину. Давид - також аграрій, має поля з пшеницею та кукурудзою. Каже, його не влаштовує, що до Румунії везуть українське зерно.

Давид Дан, аграрій, учасник протесту:

До нашої країни заїжджає багато зерна, і ми, як фермери, страждаємо від зниження цін. Хочемо, щоб їх теж оподатковували. А не те щоб вони просто проїжджали через нас.

Як довго збираються блокувати рух - фермери без вагань відповідають.

Давид Дан, аграрій, учасник протесту:

До того часу, як наші питання будуть вирішуватися. Скільки треба.

Владислав Петричак, аграрій, учасник протесту:

Це не залежить лиш від нас. Залежить від Бухаресту. Маємо там представників, які ведуть переговори з урядом Румунії для того, щоб вони нам надали компенсації, бо не маємо на що прожити. Коли матимемо якийсь результат з Бухаресту, що нам допоможе уряд Румунії, тоді йдемо додому.

Загалом налаштовані стояти довго. Атмосфера тут навіть більше схожа на пікнік.

А от українським водіям не так весело. Валерій чекає на виїзд до Франції, рахує кожну хвилину.

Валерій, водій вантажівки:

46 годин 40 хвилин - усе на місці.

Після майже тижня протестів влада Румунії зобов'язалася повністю субсидіювати сільськогосподарські акцизи до 2026 року. Крім того, румунський уряд задовольнив вимоги про компенсацію збитків, спричинених імпортом з України. Проте фермерам Румунії цього недостатньо, вимагають аби запровадили ще й мита на імпорт зерна. І наразі невідомо, чи не з'являться у них нові вимоги, якщо і це задовольнити.