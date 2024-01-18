Тим часом у росії жодної офіційної інформації про долю летючого радара А-50 чи командного пункту Іл-22 не розголошують. І активно просувають версію, що цінні літаки стали жертвами своєї ж ППО.

Навіщо це потрібно росіянам? Чому їм легше визнати, начебто власну помилку, ніж той факт, що Україна здатна знищувати летючі штаби? І чому їхня миршава версія не тримається купи? Розбиралася Ольга Жидецька.

Літак збитий, але противник до цього відношення не має. Таку версію знищення А-50 просувають російські ЗМІ з подачі так званих Z-воєнкорів. Версію про дружній вогонь через соцмережі вони впорснули одразу.

1. Замість коментаря лише три літери - П. П. О.

2. Геть не теоретично можливий варіант "дружнього вогню" з боку російської ППО: на жаль, за два роки подібних випадків вистачало,

3. За моїми даними, хохли ніякого відношення до втрати літака А-50 не мають… У СВО, на жаль, найстрашнішим і найнебезпечнішим ворогом для ПКС стала наша ППО.

Та чи справді таке можливо? З одного боку, якщо вірити самим російським блогерам, спритна російська ППО за час війни вже допомогла ЗСУ, знищивши щонайменше 5 власних повітряних машин. З іншого - повітряний радіорозвідувальний комплекс А-50 та ще й летючий командний пункт Іл-22 на додачу - занадто вже значущі літаки, про маршрути яких протиповітряна оборона не могла не знати. Тож будь-які версії про імовірний технічний збій на бортах чи френдлі-фаєр у фахівців викликають лише іронічну посмішку.

Костянтин Криволап, авіаційний експерт:

На А-50 сидить, якщо я не помиляюсь 9 операторів і ще три інженери бігає між ними для того, щоб у них там все гарно працювало. Що стосується можливості якоїсь помилки на С-400 - там такі системи дублювання, які не дозволяють робити ці помилки, не дозволяють там кому попало натискати кнопки, куди попало пуляти в небо - це неможливо.

Офіційно росія втрати літаків не підтверджує. У путіна питання переадресували до Міноборони, а там - мовчок. Щоби заповнити цей інформаційний вакуум, та в жодному разі не визнати переваги ЗСУ кремлівські політтехнологи вигадали цю ганебну для власних же військ версію - вважають фахівці.

Тарас Загородній, політолог:

Ця політтехнологія в першу чергу розрахована на загал, на росіян. Вони ж відколи воюють в Україні, вони ніколи не визнають, що це українці їх б'ють. Вони розповідають про різних найманців, про американців, поляків, канадців, біолабораторії. Тому що соромно програти Україні, а от не соромно програти НАТО.

Костянтин Криволап, авіаційний експерт:

Знешкодження цих двох літаків - це просто таке знущаня, це плювок в обличчя всій російській повітряній еліті. Це над ними ще онуки тих, хто зараз є, будуть глузувати за це. Тому що це найзахищеніший повітряний об'єкт, що один, що другий, окрім президентського літака. І в це влучила ракета. А те, що поруч був і знищили ще й командний пункт - то це вже скрєпи подриву.

Дивуються неоковирній версії про криворукий френдлі-фаєр і західні аналітики. В Інституті вивчення війни вважають - якби це і було правдою, означало б катастрофічний провал з боку російських сил.

… невстановлені російські суб'єкти створили "качку" про те, як російські сили збили А-50, щоб запевнити російських пілотів, що польоти над Чорним і Азовським морями все ще безпечні, і що причиною інциденту була людська помилка. Незрозуміло, чому російські пілоти мають почуватися комфортніше з думкою про те, що їхні наземні засоби протиповітряної оборони є настільки некомпетентними.

Хоча вочевидь для професіоналів така версія купи не тримається. І угрупованню окупантів, що утримують Південь України нині тривожно.

Тарас Загородній, політолог:

Я думаю, що професійні військові російські розуміють, про що йдеться, що тепер звільнення Криму й атаки по Криму, і взагалі, що він знаходиться під загрозою - це вже не є фігурою мовлення, це реальна перспектива, оскільки в росіян була перевага в повітрі, вони могли безкарно бомбардувати нашу територію, а тепер такої переваги явної немає.

А ще немає віри ані російському керівництву, ані так званим російським воєнкорам. Але це вже давно не новина.