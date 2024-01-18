Гучні перемоги просто неможливі без сучасних систем ППО, танків, БМП, дронів! Наші війни успішно застосовуються проти окупантів німецькі "Леопарди" та британські "Челенджери". Просмажують позиції ворога з американських "Хаймарсів" та гаубиць.

Михайло Манилюк з'ясував, яка західна зброя на війні в Україні пройшла бойове хрещення і чи довела вона свою спроможність?

Мирон, військовослужбовець Збройних сил України:

Вона нам дуже підходить, і калібр, і її маневровість. Швидкість розгортання, згортання, швидкість нанесення першого пострілу.

За майже 2 роки війни західні партнери посилили українську армію багатьма видами сучасної зброї! Цією зброєю наші воїни тепер знищують живу силу окупантів, техніку ворога, захищають небо над Україною від ворожих ракет і дронів. Саме в Україні деякі види озброєння пройшли бойове хрещення! Раніше їх випробовували лише на навчальних полігонах.

Іван Ступак, військовий експерт:

Війна в Україні - це війна максимальної напруги, максимальної інтенсивності, яку собі можна уявити. Жодні інші бойові дії, навіть, якщо воно тестувалось десь в Афганістані під час війни - це все не рахується. Тоді не було комплексів радіоелектронної боротьби, не було надзвичайних комплексів протиповітряної оборони, не було засобів контрбатарейної боротьби. Зараз все це є.

Восени 2022-го року росія завдала масованих ударів по критичній інфраструктурі України, тоді, зокрема, постраждали й цивільні об'єкти! Після наполегливих звернень Президента до західних лідерів з проханням захистити небо над Україною - нам поступово стали допомагати. Приміром, Німеччини передала перший ЗРК IRIS-T, який раніше жодного разу не використовувався в умовах війни, і саме в Україні показав свою ефективність!

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ:

Одна ракета - одна ціль. Чудовий радар. Саме радіолокаційна станція зенітно-ракетного комплексу, яка бачить надзвичайно маленькі цілі й надає інформацію на зенітно-ракетні системи інших комплексів. Мається на увазі й "Насамс", і "Петріот", і навіть радянські системи можуть брати інформацію з цього радару.

До речі, про NASAMS. Перші два такі ЗРК надала Америка, і саме в Україні вони показали, на що спроможні!

Це звичайний радар. Але він вдосконалений. В ньому знаходяться комп'ютери. Він являється пультом керування, а також на ньому розрахунок, можна бачити повітряну обстановку. До 120 км бачили цілі. Все відбувається дуже швидко. Натискається на ціль або пальцем, або курсором миші. Офіцер натискає цю кнопочку, і може виходити звідси. Все, що буде в цьому секторі - все буде знищуватися автоматично.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Не менш вразили - навіть самих виробників - спроможності ЗРК "Петріот", який минулого травня вперше збив російську надзвукову ракету "Кинджал". А до кінця року ще чотирнадцять!

Іван Ступак, військовий експерт:

"Петріот", коли нам передавали, я знаю, що американці от в такій позі сиділи, щоб тільки спрацювало, бо в теорії він міг збивати балістичні ракети, але по факту, ніхто ніколи не випробовував "Петріот" в бойових умовах. 1700 пускових установок "Петріот" є у світі, але ніколи ніхто не перевіряв саме у таких активних бойових діях.

Сучасні танки - ще одна потужна допомога від партнерів. Торік ми отримали перші британські "Челенджер 2", про які військові відгукуються виключно схвально.

Ти обираєш собі на екрані ціль один, два, три, і в автоматичному режимі гармата сама підлаштовується і влучає.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Справжнє бойове хрещення в Україні пройшов і німецький "Леопард"та показав свої переваги - точну гармату, комп'ютеризовану систему управління вогнем, маневровність.

Віталій, командир танкового взводу:

Точність фантастична просто. Десь на 5, на 6 кілометрів. Я можу потрапити в коло один метр! Жодна сучасна машина дозволити собі такого не може, хіба що британський "Челенджер", у нього стоїть теж нарізна гармата.

Річард Ширрефф, заступник верховного головнокомандувача збройних сил НАТО в Європі (2011-2014):

"Леопард 2" - гарний приклад. Експерти та практики казали, який він добрий танк. Якщо подивитися на час, який він донедавна провів у бою, то це дуже обмежений час. Він був у Косово, у Сирії, але жодна з цих війн не була такою інтенсивною, як в Україні.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Інший танк - "Абрамс" прибув в Україну зі США восени, і поки що у боях себе не проявив. Експерти припускають, вони пройдуть бойове хрещення навесні, коли підсохне земля. Адже зараз ризикують просто захлинутися у багнюці. Втім, виявилися й інші мінуси американського танка.

Ричард Ширрефф, заступник верховного головнокомандувача збройних сил НАТО в Європі (2011-2014):

"M1-Абрамс" - чудовий танк і добре підходить для використання у східних степах України, але він страшенний ненажера у плані пального. У нього газотурбінний двигун, він важкий, у нього великі логістичні потреби.

Краще мати кілька десятків дронів, аніж один потужний танк! Це ще один висновок, який уже роблять в арміях країн-партнерок. Відтак пріоритетом для оборонних підрядників США найближчим часом стане розробка дешевих одноразових дронів-камікадзе.

Іван Ступак, військовий експерт:

Майже у кожному дворі повинні виготовлятися ці безпілотники. Можливо, трішки понизити якісь кваліфікаційні вимоги до виробників або до характеристик.

Михайло Манилюк, кореспондент: