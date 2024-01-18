У швейцарському Давосі відбулася четверта зустріч радників з безпекових і міжнародних питань щодо імплементації української формули миру. Були розглянуті такі ключові пункти Формули Зеленського: виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення агресії, підтвердження закінчення війни.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів народний депутат України фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.

"Довгоочікувана четверта зустріч радників. Ми бачимо, що іде збільшення кількості учасників цих консультацій імплементації української формули миру. Власне більше 80 країн, плюс 12 від третьої зустрічі на Мальті. Обговорювались наступні п'ять пунктів, тому що на Мальті обговорювались перші п'ять.

Серед тих п'яти, які обговорювалися безпосередньо в Давосі радниками з безпеки світових лідерів, це виведення - і це наша принципова позиція - всіх військ російської федерації з України у межах наших кордонів 91-го року.

Це відновлення справедливості, тобто іде мова про покарання злочинів агресії росії в Україні.

Це і екозлочини, той екоцид на мільярди і мільярди доларів, який спричинила агресія російської федерації. Каховська ГЕС це, мабуть, найяскравіший приклад цієї трагедії для нашої екосистеми.

Це недопущення повторення агресії і власне ті угоди з безпеки, гарантії, які ми підписуємо з країнами G7, про що власне було домовлено у Вільнюсі. Вони покликані до вступу нашої держави до НАТО забезпечити неповторення, недопущення агресії.

І, звичайно, підтвердження закінчення війни на умовах міжнародного права і територіальної цілісності нашої держави", - заявив Арсеній Пушкаренко.

Народний депутат зауважив, що представники Китаю не брали участі у переговорах, натомість президент Зеленський хоче зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Було запитання до президента в Давосі, чому не відбулася зустріч з представником Китаю. І президент чітко дав відповідь на це питання, що він не запрошував зустрічі з прем'єр-міністром Китаю. Якщо він і розраховує на зустріч, то з лідером Китаю. Оскільки його не було в Давосі, то така зустріч у президента не планувалася. Це була його відповідь у Давосі, тому іншого я не прокоментую.

Нагадаю, Китай виходив зі своїми мирними ініціативами, приїжджав спецпредставник до Києва.. Скажімо так, на сьогоднішній день Китай не приймає активної участі безпосередньо, але я переконаний, що через дипломатичні контакти зв'язок є і консультації тривають", - заявив парламентар.