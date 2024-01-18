Кілька днів тому представники мерії та райадміністрації зустрілися з мешканцями будинку.

Як жити далі? Чи варто очікувати допомоги? Самі лише питання - і мінімум відповідей. У такому режимі нині живуть мешканці багатоповерхівки у Києві, біля якої 2 тижні тому впала ворожа ракета. Пів сотні постраждалих. Двоє загиблих. Мої колеги вже робили кілька матеріалів про те, що мешканці будинку лишилися фактично сам на сам зі своєю бідою. Два з половиною тижні потому - справа не рушила з місця. Герої сюжету наших журналістів розповідають: допомогу нині отримують хіба що від волонтерів. Посадовці та комунальники стоять осторонь чи навіть вставляють палки в колеса.

Від колись затишних осель не залишилося нічого - розповідають мешканці будинку. У другий день нового року під час масованого обстрілу ворожа ракета у дворі утворила 5-метрову вирву.

Зараз це дім без вікон. Сотні людей - без тепла, води, світла.

Назар, мешканець будинку:

У квартирі всі вікна повилітали. Скло було в стелі, стінах, меблях, диванах, подушках, у всьому. 5 діб прибирали.

Коли ж комунальники спробували увімкнути опалення, лише додали лиха.

Денис, мешканець будинку:

Зараз заливає мою квартиру та всі квартири по нашому стояку. Ми не знаємо, що робити. Весь паркет, який був уцілілий зараз намокне, розбухне, від нього нічого не залишиться. Не перевірили стан батарей на 8 поверсі, там, де була пожежа... Нема куска труби, з якої текла вода...

Ксенія, мешканка будинку:

Повилітали дубові двері в коридор, в спальню.

Вікна та двері у квартирі Ксенія встановила власним коштом - витратила 50 тисяч гривень. Каже, писала заяву до Київської мерії, просила про допомогу. Але відповіді досі нема. Грошову підтримку натомість отримала від міжнародного благодійного фонду.

Ксенія, мешканка будинку:

Сьогодні я отримала гроші від норвезької допомоги. - Скільки? - 10 800.

Вибухова хвиля винесла вікна навіть у місцевій школі, вона за пів кілометра звідси. Зараз тут діє гуманітарний штаб - мешканців будинку зігрівають і годують працівники районної соцслужби.

Вікторія Захарченко, ​мешканка будинку:

От мені дуже допомагають дівчата. Приходжу сюди грітись, пити, їсти.

Квартира Вікторії, що жила в ній разом з двома доньками, вигоріла вщент.

Вікторія Захарченко, ​мешканка будинку:

Вся чорна, нічого нема. Всі кімнати згоріли, дві кімнати, кухня. Ялинка, яку вони наряджали перед Новим роком. Фотографії, документи.

В адміністрації Солом'янського району запропонували жінці кімнату в гуртожитку. Вікторія говорить: жити там важко.

Вікторія Захарченко, ​мешканка будинку:

В кімнаті, щоб сім'ї жили з нами. Я розумію, що нам потрібна однокімнатна якась окрема квартира.

Зараз родина Вікторії живе у родичів. Дім в іншому районі Києва. Доньок щодня доведеться здалеку возити до школи.

Вікторія Захарченко, ​мешканка будинку:

Діти кажуть: у нас немає нічого, тому хоча б залиш нам друзів.

Вікторія сподівається бодай на якусь компенсацію на відновлення житла. Втім уже зрозуміла - це справа не одного дня і навіть не тижня.

Вікторія Захарченко, ​мешканка будинку:

Спочатку треба відновити документи. Це буде дуже довго, тому що прийшли в БТІ, сказали: через місяць підійдіть.

Ірина Демиденко, мешканка будинку:

Ці вікна вилетіли. Всередині пінопласт, бо рама повністю вилетіла, ми її поприбивали цвяхами. На кухні в мене вилетіло вікно зовсім, воно зараз закрите плівкою і ДСП, ДСП нам дали волонтери.

Волонтери на місці - з самого дня ворожої атаки.

Максим Фомін, координатор волонтерської організації:

З першого дня тут… Оці всі вікна зашиті нами. Спочатку плівкою, щоб сніг не залітав - це все, що було, а вже потім, як купили ОСБ, зашивали ОСБ, щоб тепло не виходило. Це третій під'їзд - він найпошкодженіший, туди ми не пускаємо волонтерів ще й досі. Рятувальники зрізали ці балкони, бо навислі плити - це дуже небезпечно.

Натомість інспектори районної комісії з оцінки пошкоджень - поки що навіть не обходили квартири, нарікають мешканці. Зрозумілого алгоритму розв'язання нагальних проблем люди не мають.

Назар​, мешканець будинку:

Ніхто не приходив. Було б добре, якби хтось склав, що робити в таких ситуаціях.

Кілька днів тому представники мерії та райадміністрації зустрілися з мешканцями будинку. Але й там конкретних відповідей не отримали.

Ірина Ільющенкова, заступниця начальника управління надання адмінпослуг Солом'янської РДА м. Києва:

Ми з другого січня працюємо в посиленому режимі. На консультацію, на прийняття, ці люди, які постраждали, вони приймаються окремими адміністраторами, з окремим порядком, тому максимально сприяємо в отриманні ними всіх гарантій, які вони мають отримати від держави.

В'ячеслав Непоп, заступник голови Київської міської державної адміністрації:

Будемо зустрічатися і доповідати вам, і від вас буде зворотний зв'язок, тому що в нас є потреба контактувати практично з усіма мешканцями.

З Київської міськдержадміністрації ми отримали лист, де зазначено, що наразі проведено попереднє візуальне обстеження будівельних конструкцій пошкодженого будинку. Днями розпочнеться інструментальне обстеження. І лише потім - частковий демонтаж окремих частин об'єкта. Повне відновлення будинку вочевидь затягнеться на місяці.