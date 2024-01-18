Сьогодні минув рівно рік від трагедії у Броварах. Тоді, в результаті падіння гелікоптера ДСНС на території одного з дитячих садків - загинули 4 цивільних.

Жертвами авіатрощі стали й 10 людей, які перебували на борту гвинтокрила, серед них і тодішній міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін. Що кажуть слідчі і як Монастирського згадують колеги та близькі - в матеріалі Ніни Коломієць.

О пів на дев'яту ранку з'являються перші повідомлення: у Броварах на Київщині сталася авіакатастрофа.

Інформаційний простір поступово наповнюється подробицями: розбився вертоліт. Уламки впали на дитячий садок.

Надія Оксюта, жителька Броварів:

Нас накрило полум'ям... Ми якимось чудом встали, відбігли від епіцентру. Потушила вогонь на ногах, на мені горіло все.

Надія згадує - вона та її донька вмить опинилися у вогняному пеклі!

Надія Оксюта, жителька Броварів:

Доходячи до садочка, почули звук гвинтокрила, подивилась на телефон - тривоги немає. Вирішили, що це летить наш гвинтокрил, вирішили подивитись на нього. Зупинилися біля входу в садочок. Ці хвилинки, які ми постояли, врятували нам життя.

Пізніше стане відомо - під уламками загинули 5-річна вихованка дошкільного закладу та її мама. А також іще дві жінки, які в момент авіатрощі саме виходили з садочка.

Руслана Кислова, директорка дитсадка "Джерельце":

Не минає ні одного дня, щоб ми не згадували про цю трагедію. І Міланку дуже часто згадуємо.

Поранень та опіків зазнали близько тридцяти містян.

Руслана Кислова, директорка дитсадка "Джерельце":

Двоє осіб ще знаходяться за кордоном, постраждалі з опіковими травмами.

Разом із тим стають відомі приголомшливі деталі щодо пасажирів гелікоптера, який впав.

Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України:

На борту гвинтокрила, який належить Державній службі з надзвичайних ситуацій, знаходилося дев'ять осіб. Серед них - керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Пізніше надійде уточнення - людей у вертольоті було десятеро. Зокрема, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Його перший заступник Євген Єнін. Державний секретар Юрій Лубкович. Усі - загинули.

"Компетентний романтик", "патріот-мрійник", "прагнув зламати систему". Таке розповідають про Дениса Монастирського його друзі та колеги. Міністром внутрішніх справ він став у липні 2021. За пів року до великої війни.

Михайло Бугай - радник Дениса Монастирського (2021-2023):

Я побачив його, коли він заходив у ситуаційну кімнату в перший день війни, і це вже не був Денис - це вже був міністр країни, яка воює. Сталь в голосі, дуже серйозний погляд. Це дуже контрастувало з тою людиною, яку я знав до цього. Він був дуже зосереджений. Таке відчуття, що він знав, що робити, у нього був план. Ти дивився на нього і розумів - все окей, все буде добре, країна встоїть.

У лютому 22-го, коли російські десантники штурмували аеропорт у Гостомелі, погрожуючи за 3 дні взяти столицю, Монастирський ухвалив ризиковане рішення.

Давид Арахамія - голова фракції "Слуга народу":

Всім людям фактично з вулиці почати роздавати зброю. Денис цим особисто займався, розуміючи, що не можна зараз по закону зробити це, по бюрократії.

За кілька днів такі дії стануть своєрідним козирем під час переговорів із росіянами.

Давид Арахамія - голова фракції "Слуга народу":

Коли я приїхав на перші перемовини до Білорусі - там сидів заступник шойгу, казав - та чим ви будете взагалі чинити спротив. А я кажу - станом на зараз, поки ми з вами розмовляємо, я трошки прикрасив, звичайно, вже роздано півмільйона автоматів, а коли ми закінчимо сьогодні, думаю, буде більше мільйона. Це спрацювало певним чином, психологічно.

Денис Монастирський завжди серед перших приїжджав у деокуповані міста й села. Бував на позиціях наших воїнів. Брав активну участь в обмінах військовополоненими.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

Більшість результатів, які ми сьогодні маємо - це вже 49 обмінів і майже 3 тисячі повернутих українців із російського полону - без активної участі Монастирського просто не було.

Валерій Залужний, Головнокомандувач ЗСУ:

Він щоденно був на пункті управління, щоденно дивився карти. Ми спілкувалися постійно.

Це кадри фільму "Незавершений політ". Про міністра-новатора, романтика у погонах - автори зібрали спогади рідних, друзів та колег.

Кирило Буданов - начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

Людина, яка не боялася приймати рішення і нести за них відповідальність.

Ростислав Смірнов, автор ідеї фільму "Незавершений політ", радник Дениса Монастирського (2021-2023):

Навіть є фрагменти у фільмі, коли Денис уже навіть залишав певні прощальні повідомлення для своїх дітей і дружини.

Жанна Монастирська - вдова Дениса Монастирського:

В Дениса на робочому місці за спиною в нього стояли ті вислови, які були йому близькі. Один із його висловів, який стояв у нього в кабінеті: "Роль лідера у тому, щоб було більше лідерів, а не у тому, щоб було більше тих, які слідують за лідером". Я думаю, наша ціль у цьому фільмі - саме така.

Чому гелікоптер летів так низько над землею, та ще й за густого туману? Чому досвідчені пілоти не впоралися з бортом? У трагедії, що сталася 18 січня 2023-го, досі лишається багато запитань без відповідей.

Кирило Сергеєв, радник Дениса Монастирського (2021-2023):

Це був 3 чи 4 день повномасштабного вторгнення, Денис тоді прийняв рішення, щоб Євген Єнін, Юрій Лубкович - поїхали від нього якомога далі. Це була система передачі влади - у випадку гибелі міністра влада переходить до першого заступника чи держсекретаря. Денис дуже уважно до цього ставився. Під час сильних загострень, щоб вони втрьох були в різних місцях. І тут - всі троє в одному вертольоті… Багато речей тут дивних.

Два місяці тому представники ДБР завершили розслідування щодо авіакатастрофи. П'ятьом посадовцям Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомлено про підозру. Їх звинувачують у порушенні правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду.

У садочку в Броварах досі триває ремонт. Будівельники кажуть - руйнування серйозні.

Олександр Кононенко, начальник дільниці з реконструкції:

Пальне, висока температура, гвинтокрил був повністю заправлений. Температура порушила структуру бетону, плити, перекриття підвальні всі були полопані.

Відкрити оновлений садок "Джерельце" планують на початку наступного року. Сюди знову підуть малята. Сама будівля назавжди залишиться мовчазним пам'ятником трагедії, що в одну мить забрала життя 14-тьох людей, і в якій ще зарано ставити крапку.