Міністерство юстиції росії включило Організацію українських націоналістів (ОУН) та її атрибутику, у тому числі гасло "Слава Україні - героям слава", до переліку нацистських. Про це йдеться в розпорядженні мін'юсту рф, повідомляє ТАСС.

До символіки ОУН належить привітання "Слава Україні" - відповідь "Героям слава" та затверджена емблема у вигляді стилізованого золотого тризубця, середній елемент якого виконаний у формі гострого меча, а також організаційна емблема - чорний рівносторонній трикутник підставкою вгору.

Крім ОУН, у росії заборонена атрибутика ще трьох організацій: Української народно-революційну армію (УНРА), Української повстанської армії (УПА) та Української національної асамблеї - Української народної самооборони (УНА-УНСО).

За демонстрацію атрибутики чи символіки українських націоналістів чи промовляння гасла "Слава Україні" - Героям слава" передбачений штраф у розмірі від 1 000 до 2 000 рублів чи адміністративний арешт терміном до 15 діб. Для посадових осіб покарання становить від 1000 до 4000 рублів, для юридичних осіб - штраф у розмірі від 10 тис. до 50 тис. рублів.